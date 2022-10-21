過敏用類固醇鼻噴劑安全嗎？會越用越糟？醫解常見迷思：為治療首選。

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉承信醫師表示，面對過敏首先會建議調整生活，包括定期清洗被單、適當空氣濕度、空氣清淨機、營養均衡、益生菌補充等。而在藥物選擇中，除了口服藥也會同步開立類固醇鼻噴劑。
醫師表示，類固醇鼻噴劑是過敏性鼻炎治療第一線首選，不論是針對眼鼻癢、打噴嚏、流鼻水與鼻塞的過敏性鼻炎；非過敏性鼻炎；黃膿鼻涕、臉部悶脹的急性慢性鼻竇炎；甚至鼻息肉都是首選治療。只要在安全合理的劑量下使用，可降低發炎反應、延緩過敏症狀、降低發炎激素的產生。
類固醇使用其實非常廣泛，如加護病房、手術室、一般病房與門診等，不管是單獨使用、合併使用都有著非常好的效果。甚至最近相關性研究發現，感染COVID-19的病人，使用類固醇鼻噴劑有著較低的住院、重症與死亡之風險。雖然機轉上不是直接治療COVID-19，但近期越來越多COVID-19合併類固醇鼻噴劑的良好效果。
類固醇鼻噴劑安全嗎？會越用越糟？醫解常見迷思！
類固醇鼻噴劑雖說是第一線首選，但民眾不免還是有所疑慮，例如鼻噴劑會「越用越糟」，對此劉承信醫師表示，鼻噴劑也有很多種類，包括類固醇鼻噴劑、抗組織胺、血管收縮劑等，民眾常聽到會越用越糟的為血管收縮劑，通常不建議使用超過48小時，否則會反彈更嚴重、藥物性鼻炎、血管增生等，後續處理更麻煩。但並非所有鼻噴劑都會如此，類固醇鼻噴劑就不會有此問題。
至於其他症狀，雖據研究類固醇鼻噴劑偶爾會有局部的鼻出血、喉嚨刺激感、喉嚨乾癢咳嗽、頭痛等，但整體而言是安全有效的治療，全身性的副作用非常少，在生長發育、身體可體松激素濃度、眼壓也都不會有負面影響。
民眾也會擔心是否會終身無法停藥？是否需要一直規律使用？醫師則表示，雖然據研究發現常規遵照醫囑用藥，比起有症狀想到再用，對於鼻部各項症狀總評都會帶來稍好的結果，不過也有越來越多研究認為「有需要再噴」也可以達到滿好的控制，「規律使用的類固醇鼻噴劑病人」其實並不常見，大多是嚴重時候噴、不嚴重就忘記噴。
不過，使用CYP3A4 inhibitor類藥物，部分可能增加影響下視丘-腦垂腺-腎上腺軸的激素調控，需要特別留意。而類固醇鼻噴劑也有分成第一代與第二代，兩者各有適用的時機，也都有差不多相似的效果，總體而言第二代的好處是對於身體的影響更少。利弊之間建議可在用藥前與醫師詳細了解並討論最佳選擇。
正確使用類固醇鼻噴劑，醫：需耐心，別沒見效果就丟。
類固醇鼻噴劑使用上，劉信承醫師建議可以「左手拿噴右鼻孔」、「右手拿噴左鼻孔」避免太往中間噴為佳。藥物作用時間1-8小時都有可能，使用上需要有耐心，避免噴一下覺得沒效就拿去丟掉。
至於部分族群，臨床上建議2-3歲以上才開始使用。懷孕或哺乳的研究非常稀少，也未有確定性，第一代有些研究認為相對安全，而其他鼻噴劑則會將之放在同類固醇的風險，縱使全身性的影響不高，建議多與醫師討論。
劉承信醫師表示，小小的症狀會有大大的影響，面對過敏與其他鼻炎建議積極治療，醫師也常提醒「吃藥是為了不再吃藥」、「手術是因為真的有必要」，若受過敏所擾，先調整生活並及早檢查，與醫師討論治療方式，更有助治療並恢復生活品質。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。