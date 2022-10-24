台3線「棉被裹屍」案！為贓款虐殺致死 主嫌判16年定讞
2020年11月新竹橫山鄉台3線發生「棉被裹屍」案，死者為53歲的彭姓男子，遭棉被包裹，半裸陳屍在停放中央分隔島的BMW車內，全身有多處刀傷、腳筋也被砍斷。主嫌徐男逃亡21天後被捕，警方追查發現是徐男因債務糾紛，帶小弟將彭男凌虐致死後棄屍，一審徐男遭判18年，上訴後二審改判16年，再上訴後最高法院駁回，徐男判刑16年定讞。
根據檢警調查，徐男跟彭男有200萬元詐欺案贓款分配糾紛，徐男認為彭男未將贓款合理分配，還反遭彭男暴力追索財物，徐男擁有的一輛BMW轎車遭典當，心生不滿，計畫報復；於是徐男夥同5名小弟將彭男帶入一間鐵皮屋談判，徐男與彭男爆發口角，徐男小弟拿電擊棒襲擊彭男身體及大腿，徐男也毆打彭男，並持手槍槍托、刀柄敲擊彭男頭部，彭男的臀部、右小腿及右腳踝也遭到數刀穿刺。
彭男遭痛毆後，渾身是血躺在地上掙扎，呼喊「相信我，真的不是我」、「我沒有做，我沒有對不起你」等語，眾人仍未將彭男送醫，反而驅車前往彭男家搜刮財物。
隔天徐男開車載著渾身是傷的彭男行經台3線時，後方小弟突喊彭男斷氣了，徐男急調頭，不慎失控自撞中央分隔島拋錨，隨後趕緊用棉被將彭男屍體裹起後，丟棄在白色BMW後座，一夥人棄車逃亡，檢警獲報成立專案小組，徐男逃亡21天後，在睡夢中被檢警逮獲。
徐男被檢方依傷害致死、違反槍砲彈藥條例、強盜等罪嫌起訴，一審判徐志明徒刑18年，其餘五名小弟各被判9年至1年8月不等。二審結果刑期略為減輕，徐男獲判16年，其餘小弟各被判9年至1年4月不等，再上訴後被最高法院駁回，全案定讞。（編輯：倪浩軒）