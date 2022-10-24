特企／看準疫後商機！「許燕斌手作烘焙」掀加盟熱潮

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世界金廚冠軍許燕斌表示，許燕斌手作烘焙全新定義幸福烘焙，過去「幸福烘焙」是親子烘焙、親子共學與多數家庭共同興趣的幸福回憶，又或是享受烘焙食品美味的詞彙，現在許燕斌團隊重新定義「幸福烘焙」，幸福烘焙未來將會是「好吃」、「好玩」、「好生活」的三「好」代名詞。
許燕斌說為了使加盟主有一定的利潤空間，我們把生產留給生產基地的專業師傅，把品牌交給經營品牌的團隊。加盟主只要專心致志經營好客戶群，為客戶提供優質的服務，「專一」就能「專心」，「專心」就能「專業」，這不只是許燕斌能拿下世界冠軍的態度，更是加盟門市成功的不二法門。
許燕斌手作烘焙加盟熱 本月連開多家新門市
10月8日許燕斌手作烘焙新莊店開幕、10月22日後山埤店開幕，新店一家接著一家，由此可見消費者對於健康、美味、優質的烘焙產品需求持續升溫，許燕斌獲得世界金獎殊榮的時間，甚至早於吳寶春，可以說是業界先鋒，也讓以加盟的業者對於未來充滿信心。
許燕斌手作烘焙使用的蛋品是國內最大且有40年品質保證的蛋商，麵粉的部份更是使用鼎泰豐指定的麵粉品牌，加上日本進口的頂級小麥粉，競賽專用的法國T55冠軍麵粉、法國頂級克朗思克麵粉等，搭配本土精選的小農食材，高品質且無添加化學成分組合，交織出了冠軍水果麵包以及各類烘焙產品，許燕斌希望透過加盟連鎖店的開設，讓全臺灣每一位消費者都能品嘗到世界金牌等級的最佳烘培產品，也讓每一位對烘培有愛的加盟主圓夢。