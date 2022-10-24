全台第一份財富健康分調查出爐！多數人受通膨有感衝擊

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《遠見》調查於2022年6月14日至7月2日，訪問30歲以上國人，樣本涵蓋六都與新竹市，完訪1114人。分別看三大構面，國人對「退休規劃滿意度」「退休準備足夠度」分別從去年的57.1分、53.9分上升至58分、55分。但「未來理想生活信心度」可能受通膨、疫情、勞保未改革等因素干擾，從59.6分降至57.8分，其中50世代感受最明顯，顯見民眾對退休前景的擔憂。
《遠見》今（2022）年首度新增「財富健康分數」分析，包括：知識態度、金流管理、資產配置和目標規劃等四大題組，結果30世代平均最高，50世代最低，國人平均拿下50.9分，財富健康程度處於「尚可」，60分以上及格者僅有35.4％。
僅58.8%有理財規劃 40歲以上重視醫療
有感於通膨來臨，影響國人資產與支出，《遠見》調查顯示，今年僅58.8％民眾著手理財規劃，相較去年73.6％，比例下滑14個百分點。以性別來看，女性（61.6％）比男性（55.9％）理財積極。
進一步分析，民眾現階段進行的前三大理財項目依序為醫療規劃（66.4％）、財富累積（54.2％）和退休規劃（49.2％）。其中，30世代首重財富累積，40、50、60世代則以醫療規劃為首選。
在理財金額的部分，《遠見》調查發現，民眾平均投入占收入的26％，較去年（23.1％）增加；目標規劃上，38.9％沒有專款專用，且年齡愈大愈不會分桶規劃。
中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠表示，從風險轉嫁上，醫療和責任保障支出，可依據保險雙十法則，至多不超過總收入的10％；至於理財規劃是否分流，要看「輕重緩急」，退休規劃需長期耕耘，確保被動式收入。因此建議分桶規劃，可依嚮往的生活，即必要、需要和想要三個層次估算應準備的金額。
25.4%預備金撐不到半年 逾67 %不懂累積複利時間財
疫情造就通膨升息大環境，《遠見》調查也發現，若收入中斷，58.4％民眾緊急預備金有超過半年，但也有25.4％民眾緊急預備金不到半年，甚至沒有準備。在金流管理上，32.2％民眾每月收入扣掉支出「剛好打平」，9.7％是「入不敷出」。
除了一般生活支出花費，不少民眾也扛有貸款或債務，根據《遠見》調查，30.8％民眾目前有貸款或債務，以房貸為主（66.2％），其次為車貸（16.9％）、信貸（14.9）。還債方式以個人工作收入，或子女、家人收入支付為主，僅有13.1％透過個人投資收入。
台灣保險滲透率是世界數一數二，平均每人有2.6張保單，不過，根據本次調查，有26.2％的民眾覺得目前購入的保險不足夠，其中有9.1%甚至覺得非常不夠。
針對國人金流管理概況，楊淑惠建議先規劃醫療、疾病風險，確保應急期間不需要支付相關費用，那麼緊急預備金約6至8個月就足夠。
長期投資與複利息息相關，是透過每段期間獲得的利息併入本金，進而放大獲利。《遠見》調查也發現，超過八成民眾懂得分散風險，但僅32.4%有「複利」的正確認知，逾67%不清楚複利概念（錯誤認知50.5%＋不知道/未回答17.2%），在「長期持有」及「累積滾存」觀念有待加強。
30－60四大世代培養財務韌性 50+愛炒股、60+易受騙
綜觀本次調查，各世代面對不同財務壓力，價值觀各異，理財觀念同樣不及格，且各有盲點。楊淑惠針對四大世代提出理財建議，首重財富累積的30新富世代，有專款專用、分桶規劃觀念者僅兩成，對於非專業理財資訊管道接受程度過高，雖然最有投資信心，但也可能過於樂觀，應該養成⻑遠理性投資習慣，放眼長期總報酬。
40三明治世代亦有超過四成接受非專業網路資訊，加上物價上漲，犧牲生活品質、減少學習機會，並有少部分選擇「準時但非全額」還款方式，應更注意升息變動造成負擔，可採理性分桶、定期定額，將目光放遠未來收益。
50準退休族群財富健康分數墊底，較其他世代更會短期買賣股票，風險較高，兩成表示無法預期未來、擔心退休生活，需專業人員協助整合需求，分析整體財務，提供穩健獲利方案。
60高齡族群的理財目標規劃不明確，資訊不足，較少分散風險的概念，甚至容易受騙，首重建立正確觀念與應對守則，不單獨做決定，選擇值得相信的銀行設定專戶，專款專用。
本次台灣財富健康暨樂活享退指數（樂退指數）結果公佈：https://www.gvm.com.tw/article/95567