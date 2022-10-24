巷仔內／看不慣「懷念胡錦濤」風潮！習近平之心路人皆知

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從畫面來看，胡錦濤的動作明顯看得出是不自願地被帶離場，當拿走他眼鏡的工作人員嘗試攙扶他起身時，胡錦濤右手縮了回去想伸手拿習近平桌上文件，遭工作人員即時制止，而習近平本人更是面露不耐，轉頭過去不再理會胡錦濤，冷眼旁觀這一切；胡錦濤離場留下全球所有專注這場會議的人心中一個巨大疑問，而中國政府沒有在第一時間解答，僅透過官媒表示胡錦濤最近一直花時間休養生息，「當他在閉幕會議期間身體不適時，工作人員為了他的健康狀況著想，陪他到會場旁邊的房間休息。現在他好多了」
然而這個說法明顯不能說服所有人，有中國網友發現膽敢架住前總書記的工作人員正是中共中央辦公廳副主任孔紹遜，也就是習近平的貼身祕書，另一名工作人員同樣也是習近平的隨扈，外媒分析認為，這個刻意在攝影機定位後上演的一幕，或許是習近平為了展示象徵性「移除前一代領導人」的橋段，再加上這屆政治局常委會人事多半集中在與習近平有過工作交集的官員，代表習近平核心地位的穩固真能牢牢掌控人事安排，證明了他確實是繼毛澤東、鄧小平之後最強勢的共產黨領導人。
那麼為何這個實際掌權、確認連任的中國最高領導人還如此忌憚胡錦濤呢？首先得從胡錦濤本人主政期間的態度說起，過去胡錦濤傾向集體領導，也就是在各個派系、團派當中保持平衡，且由中共元老宋平拉拔至高位的他，與恩師皆大力支持改革開放和包容新思維，尤其是在他主政的2003至2013年期間，被視為中國對外開放的時代，也讓國際不少組織、政府對中國採取更寬容與開放的態度；而繼位的習近平則把國家帶往不同的方向，逐漸減縮的公民社會、搭配科技的數位監控、要求清零防疫導致放緩的經濟等等，皆顯露出習主政方向並非傾向集體，而是以他個人為核心不容挑戰。
向來有「明君情結」的中國人總是在期待著更好的領導人，胡錦濤領政期間正值中國「入世」不久， 從2008年舉辦奧運、美國對華政策改變成合作、扶持近千家NGO等等，中國進入公共知識分子與民主、維權人士活躍的時期。這些體制外的知識分子包含律師、記者、作家等人，開始關注環保、霧霾、毒奶粉，質疑中國的勞教問題、拐賣婦女與童工、揭露計劃生育制度等。直到第二任期人們才曉得這些知識分子是對當時社會系統性腐敗、官商結合共牟利的反動，而民間對於胡錦濤的不苟言笑更感到失望、充滿距離，同時對於胡錦濤前朝的江澤民的「親民」風格感到懷念。
直到習近平上任後，官員們發現主政者高舉反貪腐大旗讓過去官商「貓鼠一家親」的有錢一起賺時代不再，如今逃的逃、關的關、剩下的被清算，異議分子的討論空間也遭到嚴厲管制與壓縮，朝野這才發現對習近平的幻想破裂，這才又罵咧咧的回憶起胡主政時期中國「黃金十年」老百姓起碼還能在分一杯羹、還能在網絡上罵政府、罵領導，在網路上說自己「愛國」雖然有些尷尬，但總比現在不提愛國就被出征的好。
此外，習近平在二十大期間把反台獨寫入黨章，強調不放棄武力統一台灣和愛國者治港的強硬態度也引發與胡錦濤主政期間的對比，胡主政期間港澳台與中國可說是最具凝聚力的時期，而中美關係也在這時進入最和諧的十年，甫經歷過汶川大地震和北京奧運會的中國邁入一個充滿大悲大喜的「變化」時代，相較之下習近平強調「鬥爭」、與美國進行貿易戰、多次揚言制裁對台友善作為等行徑，讓這樣的對比更加放大。
中國人明白「天下大勢合久必分、分久必合」的道理，對於領導者的權勢也總是抱持著「分分合合」的習慣性期待。胡錦濤時代中央政治權威可說是「九龍治水」，而被弱化的領導人個人權威導致民眾信心不足，一個強有力的「明君」核心就此順應而生，但當習近平成功以各種手段實現個人意志與強勢治理後，人們又得擔心是否自家領導人正走入像是俄羅斯主政16年的那個領導人的極端道路。
在胡錦濤「被離場」後，推特上一則文章獲得大量轉載與分享，推文表示在某個平行時空的一中全會下，薄熙來成功連任總書記，兒子當選最年輕的政治局常委，全國繼續唱紅打黑，而萬分沮喪的人們不禁開始遐想，如果當初上台的是那位面相憨厚、出身改革派習仲勳家族的福建省長該有多好；這段諷刺意味濃厚的推文證明了那個「永遠不可能發生的平行時空」似乎是個比現在他們身處的中國還要更好的環境，而那個「永遠沒有上台的習近平」似乎是個比「已經上台的習近平」還要更好的領導人。
就像俗稱「舊愛總是最美」、「前任的好難以忘懷」，在習近平集權治理下，中國人民懷念起胡錦濤這個前任領導人，儘管當時腐敗叢生、貧富差距擴大造成的不滿與現在民意不惶多讓，但那些不滿情緒總是會被忘記，留下的只有對當時的美好記憶，這也證明了當下的中國人民是愈過愈糟糕。是以「懷念胡錦濤」風潮不僅在網路上要被封殺，習近平更要做出一次明確行動，象徵如今中共政治核心以他為尊，甚至拒絕成為那個「前任」、拒絕安排「接班人」；至於被犧牲的胡錦濤未來如何，鑒於過去十年來習近平出色的「政治反腐」治理手段來看，外媒《外交政策》猜測好一點就是由中央宣布胡錦濤健康狀況欠佳，糟一點就是中共紀檢委宣布拘留起訴，最後入獄消失。