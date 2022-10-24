禾浩辰床戰《仙女姐姐》黃薇渟 「跨坐激吻2次」喊享受
禾浩辰在衛視八點檔《仙女姐姐來我家》劇中激戰黃薇渟，親密接觸全被「正牌男友」賴東賢看光光，有個畫面是禾浩辰要激烈的把她推到牆壁壁咚後展開熱吻，禾浩辰怕撞傷她，伸出大手放在她後腦當起「手掌氣墊」，讓她感到十分窩心，黃薇渟說兩人默契甚至好到在拍熱吻床戲時，還不忘貼心互相把對方的臉轉向鏡頭，有這樣的合作對手讓她在拍攝時十分享受。
黃薇渟透露從2021年拍戲至今，每部戲自己至少都有1場以上的激烈吻戲，所以對於吻戲的事前準備經驗相當豐富，從基本的牙膏、牙刷、口香糖、口香噴劑及香氛乳液通通帶上，拍攝當天她還提早在床上吊腳，就是希望鏡頭上的自己腿部線條更好看，做好十足準備，拍攝時黃薇渟跨坐到禾浩辰身上，露出曲線漂亮的大長腿，如此血脈僨張的戲碼，兩人只拍2次就順利完成。
禾浩辰繼電影《等一個人咖啡》後再獻反串演出，頂著一頭烏黑長髮，畫上眼線、紅唇大濃妝，穿著黑色細肩緊身衣，還有銀色亮面短裙搭高跟鞋，黃薇渟一看到禾浩辰女裝登場時被逗樂，直讚他身材實在太好，尤其胸肌太逼人，如果現實生活中有女版禾浩辰，她一定會視她為終極閨密：「其他男生如果看到她，應該沒有人欺負我吧？」
讓禾浩辰困擾的是服裝穿著高難度，像是穿網襪時腳趾頭要很小心，不然很容易勾到，還有穿短裙時得小心不要走光，除此之外拍攝過程其實很有趣，劇組工作人員看到他的裝扮還相當興奮，讓他笑說：「可能我穿起來格外性感吧。」禾浩辰不忘問工作人員說：「如果有這樣的女朋友，你會幾點回家？」沒想到卻被直接回說：「絕對不回家。」