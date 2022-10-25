特企／冬季進補！「大稻埕潮補冬快閃吧」推創新餐飲

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臺北市政府產業發展局林崇傑局長表示，中藥南北貨產業是大稻埕最最重要的產業之一，在疫情時也受到相當的衝擊。但最讓人感動的是，大稻埕商圈仍充滿活力，對於提倡中藥文化不遺餘力。這次透過迪化商圈發起、商業處補助的補冬快閃活動，設計出多款新潮又營養的補冬飲食，搭配今年冷得較快的冬天季節，相信能為商圈創造討論話題，再帶出一波消費熱潮，讓更多人認識大稻埕的魅力，也為2023的年貨大街暖身。
台北迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋表示，自2020年疫情爆發，商圈連續兩年主動規劃消費滿額活動，分別與國內知名設計師包含2020年的聶永真，及2021年的方序中及P.Seven合作，設計兩款中藥香包，引發話題並成功帶動商圈業績。因此今年商圈延續行銷大稻埕傳產的概念，並透過北市商業處補助，搭上補冬時節，規劃消費滿額就能兌換限量「補冬紀念品以及限定餐飲」，滿300元能兌換神農香酒精噴霧、滿600元則可再兌換特調、甜點及麵點三選一。
補冬概念創意 統一大補帖冠名合作
徐慶棋理事長也提到，現代人飲食比較多樣化，補冬主要是作為協調體內氣血的好時機，這次也特別邀請中醫科普網紅「中醫四物所」擔任研發顧問，在餐飲創意中導入補冬概念，例如補冬多會使用活血溫熱、促進血液循環的中藥材，確實達到冬天帶動身體循環的功用。透過貼近日常生活的餐飲元素，傳遞中藥食補文化，同時再次創造討論熱度，帶動街區經濟。
統一大補帖表示，大補帖系列碗麵承襲補膳調味精神，希望為大眾帶來暖意及滋補。這次第一次在補冬議題與大稻埕合作，也透過商圈媒合了餐飲品牌「胭脂食品社」。胭脂食品社使用統一大補帖獨特的細麵，融入大稻埕漢藥南北貨文化例如枸杞、黑蒜、鹿茸菇、麻油腐乳沙拉醬…等，碰撞出不一樣的暖冬麵點，是相當有趣的經驗，希望也能帶給大眾全新的味蕾體驗，也傳達出統一大補帖食補藥膳的精神。
從嗅覺到味覺 翻轉補冬概念
此次兌換送的第一階紀念品為「神農香酒精噴霧」，為P.Seven創辦人潘雨晴為大稻埕調配之香氛，也是去年大受好評的「大稻埕神農香囊」中的氣味。主要是擷取迪化街的漢藥、青草及線香等元素，營造出大稻埕的獨特氣味記憶。這次加入酒精，變成具備消毒又有芬香的乾洗手溶劑，裝入活動客製的噴霧瓶中，方便隨身攜帶，對於疫後及秋冬時節的呼吸道極有幫助。
與迪化商圈近幾年皆有密切合作的「Cog &J」主理人Jack，為活動設計兩款補冬飲品，作為滿額兌換第二階的品項。一款以熱卡布奇諾為發想，使用焦化奶油白蘭地及菌菇鮮味草本酒，再加入常見的溫補黃耆枸杞做為香料，最後鋪上奶油泡沫並撒上羊肚菌菇粉，創造溫暖又綿密醇厚的口感。第二款則以四臣湯為概念，除了將四臣湯內的茯苓、薏仁等中藥材融入芭樂汁中，另外使用文山包種烏龍茶，既有清爽茶香，也有瓜果的熱帶風情，成為冬天時爽口不膩又滋補的飲品。
或甜或鹹 讓補冬超潮
同樣作為第二階兌換品項的甜點則由在地店家「芙稻菓室」擔綱，以其最受歡迎的乳霜塔為主，全新設計兩款補冬口味，包含麻油乳霜塔和人蔘乳霜塔。前者以麻油菇湯為靈感，外殼塔皮採用大稻埕在地中藥行的當歸磨粉、中間內餡以鮮乳霜加上胡麻油風味；後者以人參枸杞甜湯為概念，外殼塔皮融入紅棗枸杞風味，中間的鮮乳霜取代白木耳的口感，都讓吃甜點也能暖暖甜蜜補冬。
同時還有統一大補帖在本次合作推出的二款創意麵點套餐，胭脂食品社使用統一大補帖的麻油雞與當歸鴨風味細麵，要讓碗麵有不一樣的新火花。第一組麻油麵線什錦燒，搭黑金麻油雞湯組合，以大阪燒爲原型加入台味濃厚的麻油、脆脯，最後再淋上特製的麻油腐乳沙拉醬，成為台日混血的暖冬小食；第二組則是烏魚子鴨油拌麵搭海派當歸蒸蛋組合，以鹹蛋黃醬再佐以烏魚子的鮮美香氣，細滑的麵沾染醬料的鹹香，加上鴨油獨有的清香，成為冬天最有層次的滋補麵點。也和在大稻埕的百年品牌「小花園鞋莊」合作，特製大稻埕潮補冬紀念方巾，隨麵點的餐具附贈，兼顧衛生美觀，也能讓民眾可以帶回家紀念。
2022/10/22-30活動期間，至活動特約店家消費滿$300元及$600元，即可憑特約店家消費發票/收據，於10/22、10/23、10/29、10/30，每日13:00-19:00到永樂廣場大稻埕潮補冬服務台兌換消費滿額禮，每日限量，換完為止。於現場形象牆拍照打卡還可獲得限量大補帖碗麵一份。現場民眾在潮補冬活動，與大補帖產品在現場形象牆合照打卡，即可獲得限量「大補帖」，神級好湯大補帖在7-ELEVEN、康是美及家樂福，各通路強力販售中。另外在23日當天，財政部臺北國稅局也會於現場設攤，民眾憑消費滿額500元發票可獲贈融入大稻埕專屬氣味的神農香囊，限量90份，換完為止。活動詳情請見「大稻埕本草俱樂部／台北迪化商圈發展促進會」粉絲專頁https://www.facebook.com/DihuaHerbalStreet/。