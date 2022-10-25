歐德集團「幸福圖書室」讓愛永續　為偏鄉孩子學習盡心力

▲歐德百閱計畫首次前進高雄，為新興國小、樟山國小、廣興國小打造第46、47、48所幸褔圖書室。（圖／品牌提供）
▲歐德百閱計畫首次前進高雄，為新興國小、樟山國小、廣興國小打造第46、47、48所幸褔圖書室。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-10-25 17:00:00

歐德集團「百閱計畫」讓愛永續，繼「歐德三十 公益30」於全台完成30件公益善舉後，10月24日在高雄舉辦為偏鄉小校「新興國小」、「樟山國小」及「廣興國小」，打造第46、47、48座「幸福圖書室」啟用儀式，歐德集團陳國都董事長、高雄市長陳其邁、立委邱議瑩、教育局長謝文斌、高雄市客委會主委楊瑞霞等多位貴賓蒞臨，三校分別以熱情的街舞、悅耳的布農族歌謠及烏克麗麗彈奏客家童謠，喜迎圖書室落成。

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▲高雄市長陳其邁（左）致贈感謝狀給董事長陳國都（右），謝謝歐德集團為高雄偏鄉小校。（圖／品牌提供）
▲高雄市長陳其邁（左）致贈感謝狀給董事長陳國都（右），謝謝歐德集團為高雄偏鄉學校盡心盡力。（圖／品牌提供）
以打造100所「幸福圖書室」為目標的歐德集團「百閱計畫」，今年首次與高雄市政府合作，這次服務的對象分別是：桃源區的「樟山國小」，是高雄市最偏遠小學，屬於布農族學區，孩子皆來自原住民或單親隔代教養家庭；被列為月世界導覽特色學校的「新興國小」，處田寮偏遠山區，交通不便、社區老化，學校是當地唯一教育場所；美濃區的「廣興國小」，因就業機會少以務農為主，校內多為經濟弱勢的孩子，三校皆面臨學習資源短缺、圖書室昏暗狹隘、書櫃老舊變形等窘境，急需活化圖書室，給學生更完善閱讀場域。

▲位處美濃偏鄉的廣興國小，歐德設計師結合在地特色，展現紙傘藍染文化，打造幸福圖書室。（圖／品牌提供）
▲位處美濃偏鄉的廣興國小，歐德設計師結合在地特色，展現紙傘藍染文化，打造幸福圖書室。（圖／品牌提供）
這次由歐德傢俱設計師謝瑋均、孫瑛蓮、陳毅侖等率領工務團隊，為偏遠三校建置規劃幸福圖書室。除重新調整格局動線、改以色彩繽紛歐德系統櫃、鋪上健康無毒Order floor超耐磨木地板、結合在地特色，展現紙傘藍染文化；或以高山為設計發想；或因應需求設置電腦區、階梯式閱讀區，並捐贈榮獲「美國IDEA設計獎」的百變沙發，可以自由排列組合，歡喜共讀或享受獨處，孩子們興奮表示：「歐德讓讀書變得更有趣更好玩了。」

▲列為月世界導覽特色學校的新興國小，處田寮偏遠山區，面臨圖書室昏暗狹隘、書櫃老舊變形，歐德設計師因應需求重新規劃，提供孩子優質學習環境。（圖／品牌提供）
▲列為月世界導覽特色學校的新興國小，處田寮偏遠山區，面臨圖書室昏暗狹隘、書櫃老舊變形，歐德設計師因應需求重新規劃，提供孩子優質學習環境。（圖／品牌提供）
人文薈萃的高雄融合了台灣多元族群，市長陳其邁一到會場，即用國、台、客、原住民語和在場的三校師生熱情打招呼。致詞中「特別感謝歐德董事長陳國都先生推動的歐德百閱計畫，深入偏鄉，並以環保健康的綠建材，為資源較為匱乏的學校進行圖書館改造，讓孩子能在無毒環境中感受滿室的書香。」

▲樟山國小是高雄市最偏遠小學，屬於布農族學區，對於能擁有嶄新具有家鄉味的幸福圖書室，非常開心，歐德集團董事長陳國都（右二）用心陪伴閱讀。（圖／品牌提供）
▲樟山國小是高雄市最偏遠小學，屬於布農族學區，對於能擁有嶄新具有家鄉味的幸福圖書室，非常開心，歐德集團董事長陳國都（右二）用心陪伴閱讀。（圖／品牌提供）

▲2022歐德百閱第48所幸福圖書室，由董事長陳國都（中）、（左起）廣興校長鍾一哲、新興校長楊麗美、高雄客委會主委楊瑞霞、高雄教育局長謝文斌、樟山校長林秋英，共同為啟用儀式剪綵。（圖／品牌提供）
▲2022歐德百閱第48所幸福圖書室，由董事長陳國都（中）、（左起）廣興校長鍾一哲、新興校長楊麗美、高雄客委會主委楊瑞霞、高雄教育局長謝文斌、樟山校長林秋英，共同為啟用儀式剪綵。（圖／品牌提供）
「給偏鄉孩子優質閱讀環境，也要提供無毒、健康的環境」董事長陳國都表示，歐德一直推動「公益123」，其中的「2」是把集團營業額的千分之二，提撥給幸福圖書室作為基金，感謝消費者讓歐德有機會做更多公益，未來會持續下去，讓愛不間斷。

▲歐德董事長陳國都（中）、主持人顏永烈（前右四）以及高雄新興國小、樟山國小、廣興國小的孩子們，一起喜迎幸福圖書室。（圖／品牌提供）
▲歐德董事長陳國都（中）、主持人顏永烈（前右四）以及高雄新興國小、樟山國小、廣興國小的孩子們，一起喜迎幸福圖書室。（圖／品牌提供）

▲董事長陳國都表示，歐德推動「公益123」，提撥部份營業額作為幸福圖書室基金，感謝消費者讓歐德有機會做更多公益，讓愛不間斷。（圖／品牌提供）
▲董事長陳國都表示，歐德推動「公益123」，提撥部份營業額作為幸福圖書室基金，感謝消費者讓歐德有機會做更多公益，讓愛不間斷。（圖／品牌提供）

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