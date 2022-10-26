男星嗨辦百人趴！自爆第一次超警悚 「洗澡流出粉色水」
唱跳男孩團體ALL IN 5日前慶祝出道滿週年，邀請了100位幸運粉絲同樂，在北流卡夫卡舉辦「出道週年慶生派對」，派對上最勁爆的，是ALL IN 5以全新髮型亮相，讓粉絲大呼驚喜。團員柏安第一次漂髮，因為染的是粉色，在洗澡時，還因為流出粉色的水，以為自己頭流血了。
5人中髮型最具亮點的正是壽星裕城，從原本帥氣短髮搖身一變成了「及肩長髮美男子」，裕城笑說：「現在還沒習慣，常常吃東西不小心會吃到頭髮、跳舞時更會被長頭髮甩巴掌！」尤其變成長髮後，裕城常驚訝自己外型成熟不少，更戲稱很像「4個團員的爸爸」。而接髮成狼尾長髮的哲瑋附和：「接髮是第一次，除了覺得很熱，睡覺、穿脫衣服也有困擾，怕會扯到，終於體會長髮女孩的痛苦，最搞笑的是因為最近新造型我也變成他們口中的『金剛芭比』！」
隊長吳承恩的新髮型除了「瀏海」接髮，還有戴上仿真頭皮假髮，團員傑銘與柏安少了接髮過程，但挑戰也不容易，被賦予特殊髮色的嘗試。傑銘分享花了3天時間一共漂了8次頭髮，「其實一直以來都很想嘗試，以前自己染髮沒辦法到這麼白金，這次終於達到我夢想中的髮色！」倒是柏安第一次漂髮，就挑戰了一頭亮粉色，他提到：「回宿舍洗澡時，突然發現腳邊的水是粉紅色的，一時沒想到是頭髮的原因，嚇得直喊『我頭髮流血了』，急忙找哥哥們進來求救！」。