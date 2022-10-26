特企／北市新視野實驗教育　打造世界公民軟實力

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臺北市新視野實驗教育機構位於台北市中正區牯嶺街12號2-4樓，2022年正式完成立案，以全新教育視野，給孩子一把通往世界的鑰匙。
語言力 閱讀力 科技力 讓孩子贏在起跑點
新視野在語言教學上，除了扎實學習本國語言之外，特別禮聘優秀的外籍教師，讓孩子以最自然且道地的方式來培養英文能力，此外，另規劃法語課程，孩子自然沉浸在中英法三語環境中，藉此開拓孩子通往世界的窗。
除了語言之外，新視野機構課程安排上涵蓋有邏輯思考、科學探究、手作、藝術、程式設計、以及體育活動等，兼備多層次閱讀力及多元化思考力的養成，讓孩子贏在起跑點。
全新空間規劃 處處展現多元功能與巧思
為了讓孩子在舒適與功能性兼備的空間場域中盡情探索知識，新視野經營團隊戮力在牯嶺街現址打造一棟嶄新獨立的四層樓建築，從梯間就開始蘊藏美感教育。
新視野強調閱讀素養，規劃每日20分鐘的全校閱讀時光，並於二樓打造「陶德先生的圖書室」，藏書豐富，巧妙安排的小椅子、小沙發，讓孩子能自在地以最舒適、不拘型式的方式，享受閱書樂趣，讓每次閱讀都成為一場精彩的大腦冒險。
三樓是以STEAM（science科學、technology科技、engineering工程、arts藝術、mathematics數學）為設計概念的科學教室，以積木來讓孩子探索科學原理，透過組裝、測試、討論、修正，從實際操作中建構真正的知識概念。
頂樓為「安東尼的屋頂遊樂場」，孩子可在這個空間踢踢腿、拉拉手、伸展筋骨，每日至少30分鐘，自在享受陽光與新鮮空氣。
成就跨界人才 致力提供孩子全新的學習視野
新視野透過全新學習模組來養成未來跨界人才，在2022年成功跨出實驗教育的第一步，期待能透過各項優質軟硬體教育資源的前提，給家長與孩子更不一樣的學習新選擇！
未來，新視野亦將穩健而持續地向理想邁進，培育具有全球視野、能終身學習、整合應用、自信利他的未來世界公民。