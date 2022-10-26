特企／牙齒排列竟會影響學習狀況！醫籲：應提高警覺

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若想改善孩子口呼吸與上述不良習慣的問題，黃榆鈞醫師建議可考慮兒童MRC肌功能矯正，黃醫師說明MRC肌功能矯正是透過配戴矯正器，對孩子的肌肉進行訓練，避免孩子的口腔肌肉做出不良動作，讓新長出的恆牙在生長時能有較佳的環境，也能進而改善兒童口腔習慣、注意力與免疫力等問題，因此不必等到恆牙全部長完，可以在6至12歲時開始進行。在矯正的期間醫師也會為孩子規劃訓練呼吸、舌頭、吞嚥等運動，提高孩子的肌肉力量及穩定度。
有些家長會擔心孩子無法乖乖配戴，或是容易將矯正裝置弄丟，導致無法順利完成治療。黃榆鈞醫師分享：「MRC肌功能矯正不用24小時配戴，只需白天2小時與睡覺時全程配戴即可，因此我通常會建議家長讓孩子在回家寫功課時配戴，可以避免弄丟的問題，因為配戴時不建議說話，所以也可訓練孩子在特定時間專心。」除此之外，MRC肌功能矯正裝置的材料，是醫療用高彈性矽膠，除了體積小、容易清潔外，其柔軟的矽膠材質也能讓孩子在配戴上感覺舒服且更容易適應，提升孩子配戴的意願。
黃榆鈞醫師也提醒，當孩子有以下幾種狀況，應及早諮詢醫師，以避免造成牙齒排列混亂，影響外觀、睡眠與學習：1.嘴巴總是張開2.只喜歡吃軟的東西3.吃東西很快或很慢4.說話很小聲或說不清楚5.很容易嗆到，都應該及早找專業醫師諮詢。黃榆鈞醫師解釋，經常張嘴的孩子，口腔肌肉容易無力，齒列也會變凌亂、影響臉型，而張嘴呼吸時下巴會往後縮，孩子常常要把頭往前伸才能保持呼吸道暢通，這也是許多小朋友駝背的原因之一。因此，建議家長可以多觀察孩子的一舉一動，以及養成固定看牙醫的習慣，才能及早發現孩子口腔肌功能問題與不良習慣！