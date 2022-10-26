客傳會入圍亞洲電視大獎！在國際大放異彩

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這次客傳會入圍的作品分別是，非常適合親子觀看的3部兒童繪本動畫《捉蝶仔个人》、《阿太个願望》、《鹽个精靈》及記錄客家職人工藝的《傳、傳》〈客家神祖牌〉，本屆頒獎典禮將於 12/1(四)、12/8(四)，進行最後角逐的決勝獎項。
《鹽个精靈》、《捉蝶仔个人》及《阿太个願望》以全英華字幕搭配客語配音，影片有細膩唯美的畫風、感動人心的故事，非常適合家長帶領孩子一起創造一輩子難忘的美好回憶，其中《阿太个願望》是改編自臺北市客委會所出版的客家兒童故事繪本，內容十分精彩。
客傳會自製的《傳、傳》第二季影片，專門介紹台灣客庄用一生專精製作工藝的客家職人，這次入選的影片《傳、傳－曾學政》，以製作祖牌的師傅曾學政為主角，以獨特的製作工藝，吸引來自全台的家族訂製，並且以客家家族為主，在短短五分鐘的影片裡，精彩將雕刻、漆工、彩金、木工、書法、彩繪等技術記錄下來，也讓人看見客家人對家族的認同感及凝聚力。
此外，這次客傳會自製的影片《傳、傳》，該片導演吳慧玲，獲提名「非戲劇類最佳導演」獎項，《傳、傳》拍攝方式打破以往紀錄片型態，團隊挑戰在短短5分鐘內，將故事濃縮到最極致，畫面要求至最完美，極具實驗挑戰性！
第27屆亞洲電視大獎 (27th Asian TV Awards, ATA)：
亞洲電視大獎（ATA）是由新加坡在全亞洲發行廣播電視週刊的民間組織所發起，發展至今已有27年，現為亞洲地區唯一一個獎項最多、最有影響力的民間電視節目評獎活動，並推動了亞洲電視製作的標準。
每年來自亞洲22個國家、超過千部的電視及影視作品一同角逐51項分類大獎。