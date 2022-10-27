秋冬大啖海鮮怕膽固醇超標？焦凡凡靠「這瓶」放心吃美食

▲看到海鮮大餐總是忍不了口慾的凡凡，原來都靠「這瓶」來降低壞膽固醇，還給自己吃美食的自由！（圖／品牌提供）
▲看到海鮮大餐總是忍不了口慾的凡凡，原來都靠「這瓶」來降低壞膽固醇，還給自己吃美食的自由！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-10-27 14:00:00

又是大啖海鮮的季節！然而在對琳瑯滿目的秋蟹、海鮮火鍋等大餐望眼欲穿的同時，卻也不禁讓人擔心起體檢報告上的膽固醇指數。對此，營養師Angela特地分享了控制膽固醇的日常飲食原則，讓你在忙碌之餘也能平衡飲食，為身體做好準備！網紅焦凡凡也不藏私透露自己的「放心吃」妙招，看到海鮮大餐總是忍不了口慾的她，原來都靠「這瓶」來降低壞膽固醇，還給自己吃美食的自由！

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冒著蒸氣的海鮮火鍋傳來一陣陣清香，天氣漸涼的假日實在忍不住約上三五好友一起大吃火鍋、好好慰勞自己，卻又隱隱聽到身體裡的膽固醇大軍在尖叫了嗎？在職場打滾已久的你我，容易因習慣精緻化外食的生活型態，逐漸累積健康負面因子，讓不少人在面對美食大餐的誘惑時，不禁想起總被醫師提醒的膽固醇指數。

「生活都這麼累了，吃頓大餐還要這麼罪惡嗎？」營養師Angela表示，很多人想吃美食又擔心膽固醇，但其實透過日常飲食也能好好管控血膽固醇，而她也和大家分享3個常見食物的升膽固醇排行榜及關鍵飲食原則！

什麼是升膽固醇指數（CSI）？
升膽固醇指數越高代表越容易增加膽固醇、對健康危害越大

什麼食物該注意？
海鮮中的鹹小卷、紅蟳、透抽，肉類中的牛五花片（火鍋肉片）、牛腩、豬五花，內臟類的豬腎、豬肝、豬大腸升膽固醇指數較高，要多注意！

降膽固醇怎麼吃？
燕麥含有β-聚葡萄糖，有助降低膽固醇，而統一陽光高纖燕麥穀奶經國家健康食品認證，有助於降低血中總膽固醇和血中低密度脂蛋白膽固醇(LDL-俗稱壞膽固醇)，也有助於減少發生心血管疾病的危險因子，適合外食不均衡的上班族、健康養生族、想吃美食又擔心膽固醇upup的嘴饞族！

▲升膽固醇指數越高代表越容易增加膽固醇、對健康危害越大。（圖／資料照片）
▲升膽固醇指數越高代表越容易增加膽固醇、對健康危害越大。（圖／資料照片）
時常在自己的YouTube頻道中「焦心廚房」單元中大展廚藝的網紅YouTuber焦凡凡，也經常在社群上和粉絲分享各種美食好物。而她日前發文提到，天氣一冷，看到誘人的海鮮鍋真的讓人心動不已，然而吃完後卻總會被罪惡感包圍，真實的心境讓不少網友紛紛認同點頭！

愛吃美食的她則透露，自己都會用統一陽光高纖燕麥穀奶來掌握健康、輕鬆注入生活能量。平時定期或享受大餐前後，可以來一瓶陽光燕麥補充營養，大餐隔天則可透過陽光燕麥減低身體負擔。四項國家健康食品認證幫你擋下膽固醇、補充膳食纖維等多種營養素，放心吃美食大餐也不罪惡。

▲愛吃美食的她則透露，自己都會用統一陽光高纖燕麥穀奶來掌握健康、輕鬆注入生活能量。（圖／品牌提供）
▲愛吃美食的她則透露，自己都會用統一陽光高纖燕麥穀奶來掌握健康、輕鬆注入生活能量。（圖／品牌提供）
陽光燕麥讓你放心吃還可以抽好禮？「統一陽光」官方Facebook粉絲專頁現正舉辦抽獎活動，只要在活動貼文tag一位好友，留下「你近期吃過最有膽固醇罪惡感的一張照片」及Hashtag「#放心吃_陽光燕麥幫你擋膽固醇」和愛吃大餐的眾網友們分享，即有機會抽中統一陽光高纖燕麥穀奶，快來tag想一起享受大餐和顧健康的朋友吧！

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▲到7-ELEVEN購買統一陽光高纖燕麥穀奶，就享第2瓶10元優惠，一起7-ELEVEN尋找膽固醇救星吧！（品牌提供）
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▲陽光燕麥讓你放心吃還可以抽好禮。（圖／品牌提供）
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