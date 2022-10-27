秋冬大啖海鮮怕膽固醇超標？焦凡凡靠「這瓶」放心吃美食

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「生活都這麼累了，吃頓大餐還要這麼罪惡嗎？」營養師Angela表示，很多人想吃美食又擔心膽固醇，但其實透過日常飲食也能好好管控血膽固醇，而她也和大家分享3個常見食物的升膽固醇排行榜及關鍵飲食原則！
什麼是升膽固醇指數（CSI）？
升膽固醇指數越高代表越容易增加膽固醇、對健康危害越大
什麼食物該注意？
海鮮中的鹹小卷、紅蟳、透抽，肉類中的牛五花片（火鍋肉片）、牛腩、豬五花，內臟類的豬腎、豬肝、豬大腸升膽固醇指數較高，要多注意！
降膽固醇怎麼吃？
燕麥含有β-聚葡萄糖，有助降低膽固醇，而統一陽光高纖燕麥穀奶經國家健康食品認證，有助於降低血中總膽固醇和血中低密度脂蛋白膽固醇(LDL-俗稱壞膽固醇)，也有助於減少發生心血管疾病的危險因子，適合外食不均衡的上班族、健康養生族、想吃美食又擔心膽固醇upup的嘴饞族！
時常在自己的YouTube頻道中「焦心廚房」單元中大展廚藝的網紅YouTuber焦凡凡，也經常在社群上和粉絲分享各種美食好物。而她日前發文提到，天氣一冷，看到誘人的海鮮鍋真的讓人心動不已，然而吃完後卻總會被罪惡感包圍，真實的心境讓不少網友紛紛認同點頭！
愛吃美食的她則透露，自己都會用統一陽光高纖燕麥穀奶來掌握健康、輕鬆注入生活能量。平時定期或享受大餐前後，可以來一瓶陽光燕麥補充營養，大餐隔天則可透過陽光燕麥減低身體負擔。四項國家健康食品認證幫你擋下膽固醇、補充膳食纖維等多種營養素，放心吃美食大餐也不罪惡。
陽光燕麥讓你放心吃還可以抽好禮？「統一陽光」官方Facebook粉絲專頁現正舉辦抽獎活動，只要在活動貼文tag一位好友，留下「你近期吃過最有膽固醇罪惡感的一張照片」及Hashtag「#放心吃_陽光燕麥幫你擋膽固醇」和愛吃大餐的眾網友們分享，即有機會抽中統一陽光高纖燕麥穀奶，快來tag想一起享受大餐和顧健康的朋友吧！
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