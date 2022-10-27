特企／婆婆「太節儉」導致全家確診！誇張行徑網傻眼

▲「奈森克林新品濕巾」為台灣製造，無香精、無酒精，也無添加螢光劑，獲得日本權威實驗室及台灣知名醫學中心實測認證。（圖／品牌提供）
▲「奈森克林新品濕巾」為台灣製造，無香精、無酒精，也無添加螢光劑，獲得日本權威實驗室及台灣知名醫學中心實測認證。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-10-27 15:55:34

一名女網友在Dcard發文抱怨，婆婆的「勤儉持家」常常是讓兩人吵架的導火線，例如至少使用3~5次才能沖馬桶、得知她上廁所用濕紙巾擦屁股也會嫌她浪費，甚至連快篩試劑的錢也要省，導致家人陸續確診。婆婆的種種行為讓她瀕臨崩潰，為維護居家整潔，上網買了抗病毒抗菌濕紙巾後，竟還被婆婆公然在家族群組裡斥責，讓網友們全看傻眼。

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該名女網友透露，老公原生家庭較傳統，婆婆也特別勤儉持家，只是許多習慣讓她無法接受，例如為了節省，上廁所要至少3~5次再沖水，讓她忍不住直言「有夠噁心的！」不僅不衛生還會有異味，她向老公抱怨，沒想到豬隊友老公卻回覆：「媽媽年紀大了，習慣改不過來，我也說服不了她」，還要她多體諒，於是她買了芳香劑放在廁所，卻被婆婆唸浪費錢。

更誇張的是，婆婆前陣子咳嗽不舒服，卻堅持自己只是小感冒，為擔心婆婆確診、大家會被感染，她買了快篩，不料婆婆卻說快篩太貴，加上過程會不舒服，怎麼樣都不肯篩，「果不其然家裡陸續一個接著一個不舒服，不得已只好快篩，才發現大家都中獎一輪，結果我也不例外。」她無奈嘆，「為了省錢拿健康在開玩笑，到底誰家的婆婆會這樣？」

確診過後，她對於居家整潔更加敏感，於是上網爬文搜尋各種抑菌用品，由於她白天上班，宅配到家後請婆婆協助收貨，不料婆婆不僅私自拆了她的包裹，還將照片發到群組斥責她：「買這個是什麼，怎麼又浪費錢買這種東西？」、「是嫌家裡很髒亂嗎？有需要到抗病毒這麼誇張？」甚至要她抹布擦一擦就好了，用濕紙巾很浪費。

該名網友所購買的「奈森克林新品濕巾」為台灣製造，無香精、無酒精，也無添加螢光劑，獲得日本權威實驗室及台灣知名醫學中心實測認證。在這個後疫情時代，人們開始學習與病毒共存的方式，防疫小物已成為居家及外出的生活必需品，沒想到卻淪為婆婆責備的理由，讓網友們全都看不下去

該名女網友的經驗網友們全傻眼，紛紛直說：「錢自己賺的，花錢為何要看臉色呢？認真勸妳早日搬出去」、「訂濕紙巾還要被罵唷？是多貴哈哈，我婆婆自己倒是愛買一大堆東西囤到家裡都是，酒精、口罩、衛生紙都是她囤貨的首選」、「上廁所不沖水...很可怕...根本沒辦法想像」、「妳婆婆應該是看到箱子上面寫抗病毒濕紙巾就直接拆來看了，不過也太沒禮貌」。

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