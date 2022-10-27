特企／婆婆「太節儉」導致全家確診！誇張行徑網傻眼

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更誇張的是，婆婆前陣子咳嗽不舒服，卻堅持自己只是小感冒，為擔心婆婆確診、大家會被感染，她買了快篩，不料婆婆卻說快篩太貴，加上過程會不舒服，怎麼樣都不肯篩，「果不其然家裡陸續一個接著一個不舒服，不得已只好快篩，才發現大家都中獎一輪，結果我也不例外。」她無奈嘆，「為了省錢拿健康在開玩笑，到底誰家的婆婆會這樣？」
確診過後，她對於居家整潔更加敏感，於是上網爬文搜尋各種抑菌用品，由於她白天上班，宅配到家後請婆婆協助收貨，不料婆婆不僅私自拆了她的包裹，還將照片發到群組斥責她：「買這個是什麼，怎麼又浪費錢買這種東西？」、「是嫌家裡很髒亂嗎？有需要到抗病毒這麼誇張？」甚至要她抹布擦一擦就好了，用濕紙巾很浪費。
該名網友所購買的「奈森克林新品濕巾」為台灣製造，無香精、無酒精，也無添加螢光劑，獲得日本權威實驗室及台灣知名醫學中心實測認證。在這個後疫情時代，人們開始學習與病毒共存的方式，防疫小物已成為居家及外出的生活必需品，沒想到卻淪為婆婆責備的理由，讓網友們全都看不下去
該名女網友的經驗網友們全傻眼，紛紛直說：「錢自己賺的，花錢為何要看臉色呢？認真勸妳早日搬出去」、「訂濕紙巾還要被罵唷？是多貴哈哈，我婆婆自己倒是愛買一大堆東西囤到家裡都是，酒精、口罩、衛生紙都是她囤貨的首選」、「上廁所不沖水...很可怕...根本沒辦法想像」、「妳婆婆應該是看到箱子上面寫抗病毒濕紙巾就直接拆來看了，不過也太沒禮貌」。
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