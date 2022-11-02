影／泡湯賞無邊秋色湖光　北海道阿寒湖人文、美景全都收

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阿寒地區森林及湖泊等自然景觀豐富，於1934年被指定為日本國內第2座國立公園，總面積達90,481公頃，包含位於阿寒町的阿寒湖以及隔壁城鎮的屈斜路湖、摩周湖等名勝，湖畔有日本最大的北海道原住民愛努村，以敬拜自然之神的獨特生活文化傳承至今，由於愛奴人並沒有文字，許多現存文化僅靠口述留傳，也讓愛奴民族蒙上一股神秘氣息，愛努村落裡設有愛努劇場， 可以欣賞到愛努族的傳統舞蹈，村落內也有許多愛奴工藝師開設的賣店，展售愛奴圖騰、動物、自然崇拜等木雕。
阿寒湖畔是北海道屈指可數的溫泉聖地，湖畔的飯店大部分都設有露天－溫泉，可一邊泡湯一邊欣賞眼前阿寒湖及群山、楓紅的雄偉景色。阿寒湖溫泉以｢萬人之湯｣、｢神經痛之湯｣等中性低張性溫泉居多，｢萬人之湯｣為無味無色的透明泉質，適用範圍廣泛，從小孩到老年人都能輕鬆享受，因此又被稱為適合初學泡湯者學習的新手溫泉。
另外，阿寒湖周邊以單純泉居多的溫泉中，還有｢美人湯｣、｢清涼湯｣等碳酸氫鹽泉質，相當罕見，鹼性強的泉質中所含的鹼性成分可分解皮脂，讓肌膚光滑柔嫩，泡在溫泉內時皮膚會感到有點黏滑，可以洗去身體多餘的皮脂，泡完後讓人倍感清爽。
阿寒湖的秋季美景相當迷人，遊客可乘坐遊覽船周遊阿寒湖，欣賞清澈的湖面與紅黃楓葉交織的景色，繞行1周約85分鐘，巡遊景觀名勝「瀧口」，之後於CHURUI島上陸，在「綠球藻觀察展示中心」觀賞綠球藻，另外從阿寒湖溫泉街往國道240號的東方約3公里處就能抵達「瀧見橋」，這是阿寒川的源流，從阿寒湖及太郎湖流入豐富的流水，由於流水看起來像瀑布而得名，現正是最值得觀賞紅葉的季節，鮮艷的紅色、黃色與白色的溪流映照，景色相當豔麗。
而到了冬天，除了有阿寒湖的冬季水上煙火秀「冬華美」，等到湖面結冰後，從每年的1月到3月還會在湖面展開｢冰雪樂園阿寒｣，包含冰釣公魚及雪上摩托車、香蕉船、溜冰等遊樂項目相當多元，當冰雪融化後，阿寒湖的遊覽船每年從4月到5月初開始航行，開航第一週為限期1週的碎冰遊覽船，這也是日本唯一能在結冰湖泊上遊覽的遊覽船，旅客除了在船上邊欣賞阿寒湖壯麗的景色，還能一邊感受船身碎冰震撼力。