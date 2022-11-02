Let’s Café 四度攜手金馬 象徵頂尖電影職人選淬的香醇
第59屆金馬獎頒獎典禮即將在11月19號登場，一個象徵亞洲華語影業奧斯卡的殿堂，將近一甲子的歲月裡，在評審團嚴苛地去蕪存菁後．落下了遺憾，卻也誕生出經典。疫情改變了你我的生活，如今電影透過串流媒體更深入家庭，欣賞電影伴佐咖啡品飲亦成為生活品味的一種展現。今年Let’s Café 四度攜手金馬獎，並邀請金馬影帝陳以文擔綱活動大使，透過頂尖電影職人的視角及選擇，為如何在這咖啡俯拾即是的市場中找出真正的香濃純粹，給出了肯定的答案。
戲劇系出身的陳以文，從影經驗已有30多個年頭，如今已具備演員、導演、編劇及劇作多重身份與才能，可謂是少數全能型的電影職人！然而比起導演，令他更嚮往的是對角色的刻畫與呈現，並揣摩每種角色不同的心境，因此重回劇場排練與讀劇，重拾對詮釋角色的熱情，同時思索自己如何說好一個故事。在大螢幕中，從「大佛普拉斯」中那面帶微笑與師姐唇槍舌戰的高委員、「修行」中的遭遇中年危機，對生活失去熱情的嚴先生、到「陽光普照」中那在傳統父權社會中，不苟言笑且不善溝通的父親，對兒子的情緒轉折與糾葛，這樣的爐火純青、沉穩精湛的演技，卻也是一步步從未知中探索，幕前與幕後一點一滴地淬煉。
Let’s Café 能四度成為金馬獎的指定品牌，除了是對於咖啡本身香醇的一種認證外，更多是象徵了從選豆到呈遞給消費者的這段過程，同樣必須透過不斷的嘗試、碰撞與累積，透過專業咖啡職人對豆子烘焙程度及風味特性的了解，烘焙講求對火侯、濕度、溫度及時間掌握的精準，而風味特性更需要長年對咖啡豆的研究，地區氣候的特徵等知識的累積，有如電影職人精益求精的心路歷程，最終為消費者呈現足以令人舒心的一縷香醇。目前市面上受到矚目的「經典特濃咖啡」，皆是精選100%阿拉比卡豆，並混合了能帶出奶油香味和甘甜的中烘焙哥倫比亞豆、中段如巧克力般濃醇且圓潤厚實的瓜地馬拉豆、及帶有清柔苦甜尾韻的巴西豆，用一般咖啡用豆量的120%，帶給你加倍且持久的濃郁尾韻，同時在忙碌的一天，為你省下自煮的時間，迅速注入能量。
今年金馬59的主視覺，再度邀請劉耕名率領Bito設計團隊量身打造，將數字59的線條延伸，繪製出馬的意象，並透過3D旋轉變換角度後，則可看到「金馬」二字，這樣的視覺設計延伸到「職人淬煉，影人最愛」的Let’s Café x 金馬聯名濾掛咖啡(30入)，活動期間2件特價499元(原價399元/件)，極具收藏價值。與飲迷同慶金馬盛典，11/2-11/29 Let’s Café推出優惠，特濃美式/拿鐵(大杯)任選2杯99元，購買咖啡即可獲得繪製金馬59主視覺的杯身與杯套；而最別出心裁的周邊，便是購買Let’s Café 全品項+9元，即可獲得以金馬獎座等比例縮小開模訂製的杯塞1只(限量，售完為止)，向生活中努力不懈的自己致敬。