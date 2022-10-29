井浦新出演《幽靜的山荷葉》　導演終於圓夢

日本電影 《幽靜的山荷葉》集結志田彩良、井浦新、鈴鹿央士、菊池亞希子等人演出，故事講述媽媽從小陽（志田彩良 飾）兒時就離家出走，小陽長大後獨自擔下家務，每天回家就要進廚房，準備和父親（井浦新 飾）的晚餐。某天父親告知要與女朋友結婚，父親的再婚對象美子和她跟前夫生的4歲女兒日向搬進來，展開4人家庭的新生活。小陽向青梅竹馬小陸（鈴鹿央士 飾）傾訴對新生活的苦惱。內心越來越想念生母的小陽，與小陸約定一起去看畫家佐千代的展覽，萬萬沒想到，佐千代就是小陽的親生母親。
導演今泉力哉一直很欣賞井浦新，也觀察對方許久，直呼對方是「憧憬的存在」，決定邀約演出，「井浦新的每一個作品都有不一樣的形象，而且參與的每部電影，他都會親自去上映的戲院做映後；在疫情期間也很積極運用社群網站，參與拯救藝術戲院的集資活動。看到他參與電影的方式以及身為創作者的態度，每每都讓我很想和他合作」。井浦新對自己飾演角色的造型和定裝，父親和女兒之間的距離感，他都會親自把想法傳達給今泉導演，兩人認真交換意見，一起打造劇中單親家庭的父親和女兒的設定。
本片的主角「小陽」，今泉導演找來在《東大特訓班2》中，表現讓人印象深刻的新生代演員志田彩良，這是2人三度合作，志田彩良堪稱是今泉導演「最放心的班底」。導演表示非常信賴志田身為演員的本能，覺得「不好演」或者有疑惑的地方都會自然表現出來，這種自然非常吸引人，今泉力哉：「我會說『妳這樣演演看』，如果她從角色的立場出發覺得不太對的話，她會說『我可能辦不到』，很明確說出她的想法。在這點上，我非常信任她。」《幽靜的山荷葉》11月11日在台上映。