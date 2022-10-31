特企／成中恆營造響應「免費復康巴士政策」 貢獻溫暖！
成中恆營造10月28號上午，於台中市政府大樓廣場捐贈市府兩輛復康巴士，由台中市府祕書長黃崇典、社會局副局長陳仲良代表接受捐贈。黃祕書長表示台中市提供給身障者復康巴士政策是六都中唯一免費接送服務。復康巴士不但可以提供身障朋友就醫服務，也協助身障者多走出家門;接受身障者參加社會活動，可同時照顧身障者身心的健康，疫情期間也協助接送身障者接種Covid-19疫苗對抗疫情。黃祕書長特別感謝成中恆營造董事長施鵬賢，施董事長用心經營企業也善盡企業社會責任，持續出錢出力熱心公益。
社會局副局長陳仲良表示，肢體障礙中度以上之人口數為2.6萬人，每月需逾5萬趟次服務，在台中市全都是免費服務。台中市雖然有276輛復康巴士，但是依據公務車汰換標準，近3年屆滿10年的復康巴士將達131輛，每年需募集40輛才能滿足汰換需求，除了市府提撥汰除購車預算，更需要有企業持續捐贈才能達到需求平衡。
成中恆營造施鵬賢表示，鼎泰營建機構創立於1992年，包含鼎泰營造、成中恆營造、鉅泰建設三大事業體。公司30年走來至今已有100多棟作品，包括公共工程、921災後重建、大型百貨商場商辦、超高豪宅等。由於對品質及技術的嚴格要求，在業界頗獲好評，更獲得包括行政院公共品質金質獎等各項榮譽。
施鵬賢也說有好的成果，除了是公司同仁共同努力的結果;公司能永續經營也要感謝社會的支持。回饋社會是企業家應做的本份，公司除了舉辦捐血活動、捐贈愛心小書屋、探訪孤兒院、捐贈弱勢兒童營養午餐、工地舉辦口腔癌檢查等公益活動。今年適逢鼎泰營建機構成立滿三十週年，公司特別捐贈台中市政府兩輛復康巴士，期盼鼎泰能在本業與社會公益上，為台中城市發展貢獻ㄧ份溫暖的力量，同時期待能有拋磚引玉的效果，鼓勵更多企業用行動一起來重視企業社會責任。