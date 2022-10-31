撞翻雲林警落跑！通緝犯藏北港工地宿舍 睡夢中遭逮落網
本月23日，雲林縣虎尾分局跨區辦案，前往台中清水區追捕槍砲通緝的郭姓男子，不料郭男卻開車衝撞警員、損毀警車後逃逸，導致廖姓偵查隊小隊長受傷住院，經警方積極追緝，終於在本月29日，於雲林縣北港某工地逮捕郭男到案，並起出子彈、海洛因、安非他命等毒品，全案依妨害公務及傷害罪嫌移送，同時將郭男解送雲林地檢署歸案。
據了解，10月23日，虎尾分局赴台中緝捕遭通緝的郭男，當時警力將郭男圍住，郭男佯裝配合，不料卻突然開車衝撞，造成現場2台警車損毀，廖姓偵查隊小隊長也被撞擊受傷，所幸送醫後無生命危險。案發後警方成立專案小組，追查郭男逃逸路線，掌握郭男落跑後逃回雲林，最後鎖定其藏匿於北港某建設工地的宿舍。
29日凌晨，專案小組會同刑大等警力，前往郭男藏匿地點攻堅，破門之後順利將熟睡的郭男逮捕，又查扣之前郭男犯案的賓士車，車內起出4顆子彈、海洛因及安非他命毒品，後續警方將持續追查有無共犯，以及毒品來源。（編輯：林盈君）
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