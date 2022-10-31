祥雲龍吟突喊卡嚇壞饕客！專家點「關鍵」：現在停是好事

我是廣告 請繼續往下閱讀
陶禮君坦言，身邊朋友吃過都對祥雲龍吟讚不絕口，她從中歸納出兩大點：「他們（指祥雲龍吟）軟、硬體都做到位。」怎麼說呢？陶禮君解釋，軟體方面當然就是食材、烹調手法方面；硬體則是餐廳擺設、氛圍等，陶禮君犀利坦言：「老實講很多餐廳也是意境氛圍做得很好，但餐點一蹋糊塗；但祥雲不會，他兩者都兼顧到位。」直呼祥雲龍吟多年連拿米其林二星實至名歸。
如同陶禮君所言，事實上祥雲龍吟用餐體驗確實是相當聞名，點開官網就可以清楚看見條列清楚的規定，包含「來店用餐請著正式服裝，請勿穿T-Shirt，男性請處穿著短褲、涼鞋等非正式服裝」、「請避免過度使用香水或古龍水」等，嚴格把關美味食客體驗品質。顧客若於預約時間之前到達餐廳，也會被邀請至休息室，裡面乾淨明亮，還有迎賓茶可供飲用，去過的顧客都喊「賓至如歸」。
陶禮君聽聞祥雲龍吟即將畫下暫停號坦言雖然覺得可惜，但仍能理解業者的作法。陶禮君說，如果真的像網傳的一樣是「主廚烙跑」之故才暫停營業，「那我認為餐廳方要做內部調整是必然的，不然總不能繼續讓客人訂位，吃到的東西卻不如以往吧？」畢竟祥雲龍吟在最苦的疫情期間都撐過來了，直至最後營業日11/30訂位名額都爆滿，「客人支持率這麼高，我想他們也不會想砸了招牌。」最後陶禮君說，期許祥雲龍吟可以早日找到解決之道，尋回往日水準。
其實，針對真正停業疑雲受到各方猜測，有網友就留言質疑：「主廚烙跑是為什麼？怎麼不解釋？」還透露「兩年前就出狀況了」，官方接受《NOWnews今日新聞》詢問時僅回應：「目前與日方及稗田良平主廚一直都是合作關係」，不明白傳言是從何而來，並表示暫停營業是營運方計劃內的決定，對於「調整內容、範圍方向，也考量到主廚，都仍在討論中」，故「尚無法擬定重新開幕日期」，但官方強調「祥雲龍吟一定會再度開幕」。