祥雲龍吟突喊卡嚇壞饕客！專家點「關鍵」：現在停是好事

▲祥雲龍吟無預警傳暫停營業，讓許多老饕顧客措手不及。（圖／翻攝自祥雲龍吟FB）
▲祥雲龍吟無預警傳暫停營業，讓許多老饕顧客措手不及。（圖／翻攝自祥雲龍吟FB）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-10-31 22:03:14

蟬聯5年米其林二星的祥雲龍吟餐廳驚傳暫停營業，官方今（31）日無預警在官方臉書宣布營業至11/30止，消息曝光震驚全台餐飲界。美食專家陶禮君指出，她表示雖然不是祥雲龍吟「非吃不可」的死忠顧客，不過祥雲龍吟讓他印象非常好，招牌菜乳鴿吃過一次就很難忘！陶禮君認為，「祥雲龍吟休息一下調整步伐是好事」，期許店家可以早日找回往日水準。

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陶禮君說，自己本身雖然不是祥雲龍吟重度愛好者，不過身邊有許多友人，其中不乏醫界、藝術界人士，他們都非常喜歡到祥雲龍吟用餐。其中對僅去過幾次的陶禮君而言，最印象深刻的就是堪稱主廚稗田良平招牌菜「乳鴿」，她意猶未盡形容：「非常入味，我本身不太愛吃乳鴿的，但祥雲做的真的到味。」因此祥雲龍吟無預警突喊暫停營業，讓陶禮君說身邊忠實顧客友人都被嚇壞，直喊：「怎麼會這樣？！」

▲對陶禮君而言，最印象深刻的就是堪稱主廚稗田良平招牌菜「乳鴿」，她意猶未盡形容：「非常入味，我本身不太愛吃乳鴿的，但祥雲做的真的到味。」（圖／翻攝自祥雲龍吟FB）
▲對陶禮君而言，最印象深刻的就是堪稱主廚稗田良平招牌菜「乳鴿」，她形容這道菜：「非常入味，我本身不太愛吃乳鴿的，但祥雲做的真的到味。」（圖／翻攝自祥雲龍吟FB）
陶禮君坦言，身邊朋友吃過都對祥雲龍吟讚不絕口，她從中歸納出兩大點：「他們（指祥雲龍吟）軟、硬體都做到位。」怎麼說呢？陶禮君解釋，軟體方面當然就是食材、烹調手法方面；硬體則是餐廳擺設、氛圍等，陶禮君犀利坦言：「老實講很多餐廳也是意境氛圍做得很好，但餐點一蹋糊塗；但祥雲不會，他兩者都兼顧到位。」直呼祥雲龍吟多年連拿米其林二星實至名歸。

如同陶禮君所言，事實上祥雲龍吟用餐體驗確實是相當聞名，點開官網就可以清楚看見條列清楚的規定，包含「來店用餐請著正式服裝，請勿穿T-Shirt，男性請處穿著短褲、涼鞋等非正式服裝」、「請避免過度使用香水或古龍水」等，嚴格把關美味食客體驗品質。顧客若於預約時間之前到達餐廳，也會被邀請至休息室，裡面乾淨明亮，還有迎賓茶可供飲用，去過的顧客都喊「賓至如歸」。

陶禮君聽聞祥雲龍吟即將畫下暫停號坦言雖然覺得可惜，但仍能理解業者的作法。陶禮君說，如果真的像網傳的一樣是「主廚烙跑」之故才暫停營業，「那我認為餐廳方要做內部調整是必然的，不然總不能繼續讓客人訂位，吃到的東西卻不如以往吧？」畢竟祥雲龍吟在最苦的疫情期間都撐過來了，直至最後營業日11/30訂位名額都爆滿，「客人支持率這麼高，我想他們也不會想砸了招牌。」最後陶禮君說，期許祥雲龍吟可以早日找到解決之道，尋回往日水準。

其實，針對真正停業疑雲受到各方猜測，有網友就留言質疑：「主廚烙跑是為什麼？怎麼不解釋？」還透露「兩年前就出狀況了」，官方接受《NOWnews今日新聞》詢問時僅回應：「目前與日方及稗田良平主廚一直都是合作關係」，不明白傳言是從何而來，並表示暫停營業是營運方計劃內的決定，對於「調整內容、範圍方向，也考量到主廚，都仍在討論中」，故「尚無法擬定重新開幕日期」，但官方強調「祥雲龍吟一定會再度開幕」。

▲蟬聯5年米其林二星的知名日本懷石料理名店「祥雲龍吟」，無預警突然公告12/1暫停營業。官方粉專下卻有網友留言疑問「主廚烙跑是為什麼？怎麼不解釋？」對此，《NOWnews今日新聞》記者求證餐廳所屬赫士盟餐飲集團，官方回應「目前與日方及稗田良平主廚一直都是合作關係」，不明白傳言是從何而來，並強調「祥雲龍吟一定會再度開幕」。（圖／翻攝自祥雲龍吟FB）
▲「祥雲龍吟」無預警突然公告12/1暫停營業。官方粉專下卻有網友留言疑問「主廚烙跑是為什麼？怎麼不解釋？」餐廳所屬赫士盟餐飲集團，官方回應「目前與日方及稗田良平主廚一直都是合作關係」，不明白傳言是從何而來，並強調「祥雲龍吟一定會再度開幕」。（圖／翻攝自祥雲龍吟FB）

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