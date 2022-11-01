將世足賽融入課程！青海文理打造「玩中學」英語

▲青海文理補習班抓住萬眾注目的焦點，以「玩中學」英語主題課程規劃，籌劃一系列活動。（圖／品牌提供）
▲青海文理補習班抓住萬眾注目的焦點，以「玩中學」英語主題課程規劃，籌劃一系列活動。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-11-01 11:44:38

卡達世界盃足球賽即將於11月登場，4年1次全球盛事，台灣球迷不落人後，早早投入這場大賽中，青海文理補習班更抓住萬眾注目的焦點，以「玩中學」英語主題課程規劃，籌劃一系列活動，由「卡達世足明星選拔賽」拉開序幕，緊接著是「卡達世足尋寶記」、「卡達世足繽紛糖果大遊行」、「卡達世足變裝造型賽」及最後壓軸的「卡達世足冠軍猜猜樂」等活動，讓孩子能充分融入，一起關注世足賽焦點話題，學子們裝扮紛紛都充滿了創意，臉上盡是充滿了興奮與滿足，也很開心在青海可以透過玩樂、活動中學習各式英語主題。

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▲Trick or Treat遊行是學子們最愛的橋段。（圖／品牌提供）
▲Trick or Treat遊行是學子們最愛的橋段。（圖／品牌提供）
青海文理使用英國劍橋大學系統化的教學模式，一直備受家長與學生的肯定，創辦人陳主任說，不論教育政策怎麼改變，唯有培養孩子的實力與讓孩子在安定快樂中學習，效果最卓越。尤其「玩中學」英語，可讓孩子融入情境中，自然而然將英語學習與國際接軌，而青海文理有來自英國布萊頓大學藝術系的老師與有藝術背景的外師，共同將節慶英語（中國農曆春節、萬聖節、耶誕節、中國元宵節等）融入課程中，還有美食英語及運動英語，設計不少生動、活潑課程，激發學子高度學習興趣，創辦人陳主任表示，本次萬聖節與世足結合，每位老師使出渾身解術裝扮各國巧思，孩子們認識了各個國家、球星等，落實了英語國際化，再者透過裝扮增進親子間的美好互動與回憶，也是相當有意義的。

▲青海文理老師們裝扮別具巧思。（圖／品牌提供）
▲青海文理老師們裝扮別具巧思。（圖／品牌提供）
而過去兩年，全球籠罩於新冠肺炎的恐懼與威脅，許多大型體育賽事都受影響，如今全球各國逐漸解封之際，2022年卡達世界盃足球賽更是萬眾注目的賽事，雖然台灣無球隊進入世界盃足賽中，但國人對於世足賽的熱度不減，更是津津樂道每支晉級隊伍與球星，創辦人藉著卡達世足賽，讓學子充分參與與全球球迷追逐世足賽熱潮，設計出多元活動，讓學子參與程度加倍，將語文程度更精進。

青海文理超前部署雙語教學長達35年，自1997年代即引入劍橋大學的兒童英語檢定系統，已成為劍橋大學考試院認證通過的績優學校，門檻除了將YLE、KET納入教學體系外，還需要連續三年認證考試通過人數達30人以上，以及全職英語教師須取得劍橋優良英語教師證書、參與研討會等，然而青海文理年年獲頒劍橋英語認證績優學校，認證人數都至少高達120位以上，且持續攀升中，可謂雙語教學之典範學校，一條龍雙語教學，從幼稚園到大學甚至成人的師訓課程，得以看見青海文理深厚紮實的教學系統與能力。在2020年更成為全台第一家劍橋領思測驗示範中心。劍橋領思認證中心經理Charlotte特別指出，青海文理在績優學校中名列前茅的優勢在於落實環境教學外，在人文藝術素養的引導、文化沈浸式的學習，在一般坊間是相當難能可貴的。Charlotte提到，目前因應雙語教學，也正在著手進行學校老師雙語增能的課程，藉以青海不凡的教學品質，輔導學校老師們雙語教學上紮實的能力提升，藉由青海、劍橋、學校三方面的共同努力，學校師長將更有自信在學校落實雙語教育。

每年青海文理的活動是一場接一場，下半年重頭戲西方國家最有趣的萬聖節及耶誕節是學子引頸期盼的節慶活動，外師更利用難得世足賽及節慶活動，體會東西文化不同樣貌，也要學子學習生活中的感動和樂趣，陳主任表示，「我們希望孩子透過對文化的認同，尊敬自己和別人的文化」。世足賽本屆在卡達舉辦，也會教授這個國家文化和民情。吳主任也補充說明，我們不會以孩子成績好壞去判定孩子，而期許每個學子能在青海文理給予不同領域的學習中，找到他們擅長的領域，從中發覺自己的特質。

▲主題活動帶入英語教學，更加提升學習興趣。（圖／品牌提供）
▲主題活動帶入英語教學，更加提升學習興趣。（圖／品牌提供）
不僅是語文學習，而是所有課程安排與教導，早在108課綱前，已落實核心素養，要求學子不僅除了知識外，還要有思考、應變、分析、推論、表達、態度、抗壓等核心實力。陳主任認為，即使疫情、少子化等衝擊著經營，但教育仍是未來孩子最強大競爭力的基礎，秉持初心，堅持給予學子沈浸式的教育環境，同時抓住世界脈動，帶領孩子成為世界公民，有更弘大的國際觀。

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