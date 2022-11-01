將世足賽融入課程！青海文理打造「玩中學」英語

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而過去兩年，全球籠罩於新冠肺炎的恐懼與威脅，許多大型體育賽事都受影響，如今全球各國逐漸解封之際，2022年卡達世界盃足球賽更是萬眾注目的賽事，雖然台灣無球隊進入世界盃足賽中，但國人對於世足賽的熱度不減，更是津津樂道每支晉級隊伍與球星，創辦人藉著卡達世足賽，讓學子充分參與與全球球迷追逐世足賽熱潮，設計出多元活動，讓學子參與程度加倍，將語文程度更精進。
青海文理超前部署雙語教學長達35年，自1997年代即引入劍橋大學的兒童英語檢定系統，已成為劍橋大學考試院認證通過的績優學校，門檻除了將YLE、KET納入教學體系外，還需要連續三年認證考試通過人數達30人以上，以及全職英語教師須取得劍橋優良英語教師證書、參與研討會等，然而青海文理年年獲頒劍橋英語認證績優學校，認證人數都至少高達120位以上，且持續攀升中，可謂雙語教學之典範學校，一條龍雙語教學，從幼稚園到大學甚至成人的師訓課程，得以看見青海文理深厚紮實的教學系統與能力。在2020年更成為全台第一家劍橋領思測驗示範中心。劍橋領思認證中心經理Charlotte特別指出，青海文理在績優學校中名列前茅的優勢在於落實環境教學外，在人文藝術素養的引導、文化沈浸式的學習，在一般坊間是相當難能可貴的。Charlotte提到，目前因應雙語教學，也正在著手進行學校老師雙語增能的課程，藉以青海不凡的教學品質，輔導學校老師們雙語教學上紮實的能力提升，藉由青海、劍橋、學校三方面的共同努力，學校師長將更有自信在學校落實雙語教育。
每年青海文理的活動是一場接一場，下半年重頭戲西方國家最有趣的萬聖節及耶誕節是學子引頸期盼的節慶活動，外師更利用難得世足賽及節慶活動，體會東西文化不同樣貌，也要學子學習生活中的感動和樂趣，陳主任表示，「我們希望孩子透過對文化的認同，尊敬自己和別人的文化」。世足賽本屆在卡達舉辦，也會教授這個國家文化和民情。吳主任也補充說明，我們不會以孩子成績好壞去判定孩子，而期許每個學子能在青海文理給予不同領域的學習中，找到他們擅長的領域，從中發覺自己的特質。
不僅是語文學習，而是所有課程安排與教導，早在108課綱前，已落實核心素養，要求學子不僅除了知識外，還要有思考、應變、分析、推論、表達、態度、抗壓等核心實力。陳主任認為，即使疫情、少子化等衝擊著經營，但教育仍是未來孩子最強大競爭力的基礎，秉持初心，堅持給予學子沈浸式的教育環境，同時抓住世界脈動，帶領孩子成為世界公民，有更弘大的國際觀。