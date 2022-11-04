歐德集團「i宅設計」　為青年打造品味新生活！

台灣家居業領導品牌歐德集團秉持「生活從想法開始」的理念，提供消費者量身打造居家生活美學，繼成立「優渥實木/優渥設計」、「巧寓舍計」、「歐眠床墊」後，2022年再推出新品牌「i宅設計」，以少即是多的輕簡裝修，提供簡約設計成家方案，為青年成家首購族打造簡約不簡單的品味生活，實現「生活宅一起，簡約好設計!」。
i宅設計首家門市位於新北板橋江翠北側重劃區內，除了鄰近生活機能便利的新板特區，聯外交通機能強，以及水岸景觀加持，近來成為房市的一級戰區，吸引不少新成屋、首購族群的青睞；i宅設計從丈量、設計、監工、裝修、軟裝到售後保固服務，為首購族精省裝潢預算，簡化不需要的過度陳設、捨去不實用的花俏設計、扣除不必要的加乘費用。
歐德集團總經理陳國甫表示：「i宅設計成立是歐德集團新的里程碑，以簡約不繁複的輕裝修風格，為小家庭、首購族群精打細算，推出最符合預算的成家方案，打造屬於個人品味的居家風格」。
近期剛入住新家的藝人張文綺說到，現代人買房已經很不容易，裝潢大小事如果自己一手包辦傷神又耗時，費用也不見得較省，找到很棒的設計師非常重要，文綺分享自身經驗:歐德設計師依據需求及使用習慣規劃出每個空間最適合的設計，裝修過程中有任何問題設計師也都一一溝通解決，讓她實現「成家」的夢想。並祝福i宅設計業績蒸蒸日上，服務更多的消費者。
i宅設計由專業團隊按圖施工，裝修完工雙方確認後，再支付三成尾款；系統家具安心保固12年以及終身售後服務。i宅設計慶開幕，即日起至2022/12/31推出「早鳥預付超值方案」優惠活動，最高可享優惠折扣五千元、簽約滿額還送家電好禮。詳情請上官網查詢。