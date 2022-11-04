特企／《Aliisha》雙子神遺棄之境　一窺千年奇幻傳說

我是廣告 請繼續往下閱讀
開發團隊表示《Aliisha》雙子神遺棄之境打磨了四年，花費無數的精力，為玩家構築了一個完整的世界觀，譜寫出全新的神話傳說，融合百年前部族文化，把生物神靈化的習性，以各式圖騰方式呈現。玩家將透過探索失落的雙子神殿，參透各式圖騰及祭祀舞蹈、樂曲其中隱藏的喻意，挖掘出深藏百年的部族傳說真相。隨著深入探索神殿遺跡，壯闊而奇幻的場景將一一展現在各位玩家的面前，開發團隊本次也一口氣公開多張美術設定集及前傳小說原畫，帶領玩家深入感受《Aliisha》雙子神遺棄之境的美麗世界。
Switch探索解謎新作《Aliisha》雙子神遺棄之境計劃於2022年11/24推出，喜歡探索解謎的玩家們，千萬不能錯過這款挑戰體感解謎的創新之作! 官方表示，未來將持續公開更多關於《Aliisha》雙子神遺棄之境的精采消息，記得鎖定官方粉絲團，粉絲團小編將帶領玩家一同踏上這場奇幻的冒險旅程。
• 遊戲名稱：《Aliisha》雙子神遺棄之境
• 開發廠商： Joy Brick & Underscore
• 發行廠商： 星宇互動娛樂科技
• 遊戲類型： 雙人互動式探索解謎
• 對應平台： Nintendo Switch
• 發售日期： 2022 年 11 月 24 日（四）
• 售價：未定
• 遊戲字幕：繁體中文、日文、英文
《Aliisha》Facebook: https://www.facebook.com/AliishaGame
《Aliisha》Instagram: https://www.instagram.com/aliisha_the_game/
《Aliisha》官方網站: https://aliishathegame.com/
《Aliisha》Discord: https://discord.gg/hnXFp4gK