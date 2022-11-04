特企／《Aliisha》雙子神遺棄之境　一窺千年奇幻傳說

▲《Aliisha》雙子神遺棄之境，一窺穿越千年的奇幻傳說（圖／品牌提供）
▲《Aliisha》雙子神遺棄之境，一窺穿越千年的奇幻傳說（圖／品牌提供）

本報訊

2022-11-04 15:53:50

星宇互動娛樂科技今(4)日宣布與台灣獨立開發團隊-Joy Brick與Underscore合作推出的體感冒險新作《Aliisha》雙子神遺棄之境，將於2022年11月24於全球Nintendo Switch平台正式發售，官方同步公開世界觀及多張美術原稿，帶領玩家一窺《Aliisha》雙子神遺棄之境中奇幻絕美的華麗場景。

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玩家在《Aliisha》雙子神遺棄之境中可自由選擇以單人模式遊玩，一人分飾兩角，挑戰各式謎題，深入探索姐妹兩人的心境變化，或是使用雙主機模式，與好友同樂，在雙主機模式下，其中一位玩家將扮演 Aisha 以 TV模式進行探險，另一位玩家則是以掌機模式扮演 Lisha 操作機器人面板，協助 Aisha 進行探索。《Aliisha》雙子神遺棄之境中的謎題將考驗兩人之間的默契與智慧，並藉由 Joy-Con 的不同操作方式，使玩家更能投入於劇情與事件當中。

▲雙人實機遊玩照片（圖／品牌提供）
▲雙人實機遊玩照片（圖／品牌提供）
開發團隊表示《Aliisha》雙子神遺棄之境打磨了四年，花費無數的精力，為玩家構築了一個完整的世界觀，譜寫出全新的神話傳說，融合百年前部族文化，把生物神靈化的習性，以各式圖騰方式呈現。玩家將透過探索失落的雙子神殿，參透各式圖騰及祭祀舞蹈、樂曲其中隱藏的喻意，挖掘出深藏百年的部族傳說真相。隨著深入探索神殿遺跡，壯闊而奇幻的場景將一一展現在各位玩家的面前，開發團隊本次也一口氣公開多張美術設定集及前傳小說原畫，帶領玩家深入感受《Aliisha》雙子神遺棄之境的美麗世界。

Switch探索解謎新作《Aliisha》雙子神遺棄之境計劃於2022年11/24推出，喜歡探索解謎的玩家們，千萬不能錯過這款挑戰體感解謎的創新之作! 官方表示，未來將持續公開更多關於《Aliisha》雙子神遺棄之境的精采消息，記得鎖定官方粉絲團，粉絲團小編將帶領玩家一同踏上這場奇幻的冒險旅程。

• 遊戲名稱：《Aliisha》雙子神遺棄之境

• 開發廠商： Joy Brick & Underscore

• 發行廠商： 星宇互動娛樂科技

• 遊戲類型： 雙人互動式探索解謎

• 對應平台： Nintendo Switch

• 發售日期： 2022 年 11 月 24 日（四）

• 售價：未定

• 遊戲字幕：繁體中文、日文、英文

《Aliisha》Facebook: https://www.facebook.com/AliishaGame

《Aliisha》Instagram: https://www.instagram.com/aliisha_the_game/

《Aliisha》官方網站: https://aliishathegame.com/

《Aliisha》Discord: https://discord.gg/hnXFp4gK

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