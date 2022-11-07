特企／少壯不努力　長大怪水逆！誠心祈願好轉運

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拜拜許願人人都會，但為什麼別人的願望都能實現？你可能不知道，準備的供品、參拜的儀式、祈願的內容，都會影響禮拜儀式的順利性，簡單來說，就是影響你成願的速度，為什麼有些人可以風生水起、諸事如意，有些人求神問卜，都沒有獲得成效呢，就是這個原因喔！
所謂隔行如隔山，泰好姐姐建議大家，拜拜祈福讓專業的來！當然平時也可以自己拜拜，但遇到神明誕辰的大日子，強烈建議交由專門的祈福達人助你一臂之力，舉例來說每月9號有四面佛有求必應成願大法會，將依據神明的愛好準備供品、安排誦經儀式、燒化滿願符文、為佛像敷金身等，最重要的是，專業的參拜祭祀會教你願望怎麼許，讓四面佛能夠聽見你的心聲，才能更快速精準的助你完美度過水逆、無所不能！
有去過泰國旅遊的朋友，應該都聽過四面佛，是源於印度教的三主神之一的梵天(又稱大梵天王)，因為擁有四顆頭、四張臉以及四隻手臂，因此被民間稱為「四面佛(亦稱四面神)」，其乃創造宇宙之神，四個面分別代表事業、感情、財富、健康，代表掌管世間萬物，也因為法力無邊故被譽為有求必應的靈驗佛，你也可以說是靈驗無比的成願佛喔！
老一輩常說：「行善積德，添福增壽」，泰好姐姐提醒大家，心存善念、口說好話、日行好事從平時就能累積自身的福報功德，若能搭配固定的參拜與誠心祈福的儀式，秉持正向且虔誠的心向諸佛祈願，並藉由正確精準的方式許願，讓諸佛助你如魚得水、如虎添翼，從平時做足萬全準備，就算水逆來犯，你也能從容迎戰，不需要擔心啦！
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。