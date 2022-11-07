特企／少壯不努力　長大怪水逆！誠心祈願好轉運

▲泰好姐姐誠心向諸佛祈願祈福（圖／泰好姐姐提供）
▲泰好姐姐誠心向諸佛祈願祈福（圖／泰好姐姐提供）

本報訊

2022-11-07 11:07:23

「水逆」一詞是近年竄紅的用語，也廣泛的被民眾使用，主要起因於占星術中，水星主要掌管溝通思維，對於人際處事有最直接的影響；而水逆也就表示各種溝通上遇到的障礙，比如通訊3C的故障、職場上開會錯頻、金錢合約有出入、感情上的爭執與親友之間的誤會等，生活上遇到的各種不順心跟不穩定、衰事纏身，都能統稱水逆！

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水逆期間各大門派都有獨門的小撇步迎戰，教大家如何化解躁動不安的水逆狀態，泰國四大寺廟唯一海外授權的宗教達人泰好姐姐表示，面對水逆最應該先靜下心，並且誠心的向諸佛祈願，把握佛日時辰，為自己添福補財、累積功德，方可安然度過水逆。泰好姐姐更提到，想要水逆轉運最適合祈願的對象，就是擁有百年歷史的皇家大佛寺四面佛，同時也是泰國最靈驗的成願佛！11月適逢泰國水燈節，11月9日更為四面佛的誕辰，大家要知道，在諸佛誕辰日祈福許願，是能量最強大的時候，也更容易滿願唷！想要時來運轉、來年順風順水、諸事如意安康者，千萬別錯過這一年一度的好日子。

拜拜許願人人都會，但為什麼別人的願望都能實現？你可能不知道，準備的供品、參拜的儀式、祈願的內容，都會影響禮拜儀式的順利性，簡單來說，就是影響你成願的速度，為什麼有些人可以風生水起、諸事如意，有些人求神問卜，都沒有獲得成效呢，就是這個原因喔！

所謂隔行如隔山，泰好姐姐建議大家，拜拜祈福讓專業的來！當然平時也可以自己拜拜，但遇到神明誕辰的大日子，強烈建議交由專門的祈福達人助你一臂之力，舉例來說每月9號有四面佛有求必應成願大法會，將依據神明的愛好準備供品、安排誦經儀式、燒化滿願符文、為佛像敷金身等，最重要的是，專業的參拜祭祀會教你願望怎麼許，讓四面佛能夠聽見你的心聲，才能更快速精準的助你完美度過水逆、無所不能！

有去過泰國旅遊的朋友，應該都聽過四面佛，是源於印度教的三主神之一的梵天(又稱大梵天王)，因為擁有四顆頭、四張臉以及四隻手臂，因此被民間稱為「四面佛(亦稱四面神)」，其乃創造宇宙之神，四個面分別代表事業、感情、財富、健康，代表掌管世間萬物，也因為法力無邊故被譽為有求必應的靈驗佛，你也可以說是靈驗無比的成願佛喔！

老一輩常說：「行善積德，添福增壽」，泰好姐姐提醒大家，心存善念、口說好話、日行好事從平時就能累積自身的福報功德，若能搭配固定的參拜與誠心祈福的儀式，秉持正向且虔誠的心向諸佛祈願，並藉由正確精準的方式許願，讓諸佛助你如魚得水、如虎添翼，從平時做足萬全準備，就算水逆來犯，你也能從容迎戰，不需要擔心啦！

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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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