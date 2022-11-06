教團辦教育政策國際研討會　今聚焦民主素養與公民教育

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今天第3場特邀演講，以「發展面對不穩定未來的公民素養」為題，講者為香港教育大學教授甘迺迪（Kerry John Kennedy），闡論公民素養的內涵和公民教育的方法。
甘迺迪首先指出，公民教育是維繫政治體制的主要力量之一，其形式和內容常因政治體制的不同而有別，民主雖是普世價值，但民主並非「必然」，我們正面臨「民主倒退」和「不自由的民主」的困境和挑戰，因此透過公民教育強化民主是最佳、也是必要的策略。
甘迺迪同時歸納相關學者的見解，提出民主概念的兩個主要元素，「制度」（institutions）和「參與」（participation）。「制度理解」和「民主參與」應作為民主社會的核心公民素養，也應是公民教育的重點，並建議公民教育應於正規學校課程有一席之地，可以採取單一科目的形式，或與歷史、地理科目整合的主題形式，亦能融入於任何科目成為跨領域主題，讓學生在學校獲得公民學習與體驗的機會。
研討會第3項議題研討，以「新世代的民主素養與公民教育」為題。台灣師範大學教務長劉美慧表示，目前公民與社會課程綱要的知識架構，符合國際公民教育發展趨勢，且設計的學習目標已具備完整性，但教學上卻仍側重認知類目標，使學生於校內外的公民參與度皆低於平均值。
劉美慧指出，目前極須面對的重大挑戰包含結構不平等或資源分配不均等議題，而未來也應積極促成相關發展，例如重視多元文化公民權或環境永續議題；公民具備多重身分，應具備文化公民資質，懂得分享與共創新價值，公民教育即是在不同脈絡和場域中，學習「如何成為公民」的歷程，也是一種協作並進的公民教育模式。
針對師資培育現況，中央研究院社會學研究所兼任研究員張茂桂認為，須回溯相關法規內容，才能掌握現行師資培育措施應如何回應教學現場需求，而且教學者具有自我意識與價值觀，社會不應認為將教材交予教師後，教師即應負起全數責任，學生必能成為良好世界公民，這反而是全體社會應共同努力達成的目標。
華梵大學校長林從一則表示，教育應要培養學生找到人生目標，避免所有應學習的事物都以課程具象化呈現，因為有些抽象概念如道德，即是在日常實踐中自然產生的，但同時也要讓學生對公眾事務，能提出具有知識深度的看法與建言，尊重與聆聽不同聲音，才不失為新世代的知識公民。