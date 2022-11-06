High咖宣布脫單！「準岳父現身了」對女兒嘆：妳自求多福

▲嗨咖表演時，特別邀請女友和準岳父客串演出。（圖／翻攝自劉品妤IG）
▲嗨咖表演時，特別邀請女友和準岳父客串演出。（圖／翻攝自劉品妤IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-11-06 19:24:02

喜劇演員High咖（邱志恒），從《大學生了沒》出道的他，就以搞笑又浮誇的口吻，廣受大眾喜愛，前陣子也公開與演員女友品妤交往一年的喜訊，正式脫離單身27年的生活。近日，嗨咖更曝光準岳父親手把女兒交給他的畫面，而且還對著女兒笑稱「妳自求多福！」讓大家笑到不行。

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嗨咖日前在YouTube上傳新影片，只見他興奮的和觀眾們分享，2021年8月14日他告白成功脫單的故事，原來當時他親手寫卡片、送鮮花來跟品妤告白，「我喜歡妳，請問妳願意跟我在一起嗎？」但品妤看完後只說要再想了一下，就自行下車回家。

▲嗨咖表演時，特別邀請女友和準岳父客串演出。（圖／翻攝自劉品妤IG）
▲準岳父對著女兒笑說，「你自求多福！」讓大家笑到不行。（圖／翻攝自劉品妤IG）
只剩下嗨咖留在車上不斷等待，直到凌晨一點，他才終於收到品妤的回傳照片「我願意！」兩人才正式交往，接著嗨咖也不斷在大螢幕狂放小倆口的親密合照，笑稱「原來這就是放閃的感覺啊！」也引來觀眾大喊「背叛者！」嗨咖則回嗆「背叛者？爽啦！」

有趣的是，嗨咖還邀請女友以及女友的爸爸客串演出，由準岳父牽著女兒，一步一步走上舞台，場面頓時變得非常逗趣，結果準岳父大讚嗨咖：「他不抽菸、不喝酒、不賭博，現在年輕人真的很難得！」怎料下秒便對著女兒說：「這男生一定好色…妳自求多福，願上帝保佑妳！」最後也對嗨咖說：「交給你了！好好照顧！你知道我混哪裡的齁～」逗得現場哈哈大笑。（編輯：詹鎰睿）

▲嗨咖表演時，特別邀請女友和準岳父客串演出。（圖／翻攝自劉品妤IG）
▲嗨咖的女友品妤也在IG大笑，爸爸的表演慾超強，直呼「怎麼我愛的男人都這麼幽默呢！」（圖／翻攝自劉品妤IG）


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