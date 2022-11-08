女星患大病！記憶睡著就《消失》 每天靠日記重認識男友
日本電影《即使，這份戀情今晚會從世上消失》由道枝駿佑、福本莉子擔綱男女主角，片中福本莉子飾演的真織患有「順向失憶症」，一旦睡著就會忘記當天發生的事，福本莉子表示：「要表現出真織『普通的生活中有點違和感』下了很多功夫。睡著就會失去那天的記憶，就連要與透同學見面的日子，都要先從日記了解他開始。每一次都是『初次見面』，在拍攝現場也會試著讓自己歸零，嘗試像第一次見面一樣盯著對方的臉說話等，但是隨著拍攝進展，我愈來愈習慣拍攝現場，和合作的演員們感情也愈來愈好，要填補自己和真織情感上的差異真的很困難。」
電影中有一段描繪真織與透兩個人「珍貴的當下」的約會戲碼，道枝駿佑、福本莉子透露這些其實是在電影正式開拍前就先拍好的，而且幾乎沒有劇本和臺詞，全都是靠即興發揮，他們表示雖然看似很平常的對話，其實腦中都是「怎麼辦、怎麼辦」不停思考。
福本莉子笑說：「透同學把冰淇淋弄掉的那一幕，因為從來沒看過有人這麼豪邁的弄掉冰淇淋，讓我嚇了一跳。在拍攝抽籤戲碼時，劇本上寫著透同學抽到凶，在彩排時道枝先生都抽到中吉或末吉，沒想到正式拍攝時卻抽到了大吉，因此變成了跟劇本不一樣的畫面。」在搭乘小船時，三木導演對他們說：「你們就隨意去吧！」自己則留在岸邊拍攝，因為太過遙遠完全聽不到指示，他們只能大喊：「拍得怎麼樣～」很自由完成拍攝。
問及拍攝時難忘的趣事，道枝駿佑害羞笑說：「在拍攝搭電車約會的戲碼時，因為打嗑睡不小心睡著，眼睛變成半開的狀態，而被導演要求『眼睛好好閉起來』，我自己都沒有發現，覺得很害羞。」福本莉子則是回顧在拍攝野餐約會時發生的意外，「我本來要吃透同學做的三明治，那個三明治卻在一瞬間消失了，凶手竟然是老鷹！好像被牠盯上很久了。」《即使，這份戀情今晚會從世上消失》11月11日在台上映。