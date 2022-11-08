料控暴動！天然桂花珍珠甜蜜登場　這系列加滿4種料

▲珍珠控新歡！金黃色澤100％天然桂花珍珠甜蜜登場。 （圖／黑翡淬提供）
▲珍珠控新歡！金黃色澤100％天然桂花珍珠甜蜜登場。 （圖／黑翡淬提供）

生活中心/綜合報導

2022-11-08 17:45:20

咀嚼控新歡！天然系手搖飲黑翡淬推全新配料「金黃蜜漬桂花珍珠」使用天然木薯粉，100％桂花純露蜜漬，呈現金黃Q彈色澤與入味花香，搭配4款「桂氣飲品」一起嚐鮮超過癮，可以選擇原茶為基底加入桂花蜜「桂花紅了、貴桂烏龍」，分別嚴選斯里蘭卡與台灣混製而成的紅茶黃金比例，或是焙日烘烤鐵觀音，帶有淡淡醇厚炭培風味；解膩清爽推薦「桂花檸檬蜜」成分簡單，層次豐富以及珍珠鮮奶控絕對會愛上的「桂花珍珠紅茶拿鐵」搭配滑順濃郁鮮奶，無添加精神，每一口都喝得到100％真實桂花香。

我是廣告 請繼續往下閱讀
手搖飲界最高天花板之稱的黑翡淬主打「純天然、無添加」夠真實才敢大聲說！從台中起家拓點至台北大安，以生物技術萃取花露，不造成身體負擔之外，堅持六大零添加：不使用化學澱粉、不添加香精、絕無色素、零奶精、不添加果糖以及不放入防腐劑，為了讓每日小確幸喝得安心，黑翡淬將大自然搬進品牌核心，幫所有消費者的健康做最大程度的把關。

▲（左至右）桂花紅了、桂花檸檬蜜、貴桂烏龍、桂花珍珠紅茶拿鐵、金黃蜜漬桂花珍珠，主打100％天然桂花蜜，每一口都喝得到淡淡花香。（圖／黑翡淬提供）
▲（左至右）桂花紅了、桂花檸檬蜜、貴桂烏龍、桂花珍珠紅茶拿鐵、金黃蜜漬桂花珍珠，主打100％天然桂花蜜，每一口都喝得到淡淡花香。（圖／黑翡淬提供）
慢煮濃醇香芋尬桂花珍珠！「芋見珍桂」2款新品＋1款經典芋頭鮮奶

採用大甲芋頭細緻熬煮1個半鐘頭直至入口即化程度，黑翡淬推出「芋見珍桂」系列2款新品以及1款經典熱銷飲料，加量不加價一次滿足芋頭控＋咀嚼控，中杯均一價70元。「芋見珍桂」以感謝珍貴的遇見為出發點，推出2款「芋見珍桂奶綠、芋見珍桂雙Q」，「芋見珍桂奶綠」滑順綿密芋泥為基底加入濃郁鮮奶與在地台灣綠茶，最後舀上黃金剔透的桂花蜜漬珍珠，每一口鮮奶綠帶有淡淡香氣，加上純天然、無添加的用心，值得將這杯與最珍貴的閨蜜、好友愛人分享。

另外，「芋見珍桂雙Q」一口氣吃到4種配料，Q彈地瓜圓芋圓、尬桂花珍珠與質地鬆棉的芋泥，搭配濃純鮮奶，給你最接近大自然純粹滋味，無負擔的口感升級。黑翡淬貼心照顧忠實顧客，不熟悉桂花香氣只愛芋頭泥加鮮奶的你，提供經典復刻版「芋頭鮮奶」嚴選來自大甲芋頭，細火慢熬直至芋心鬆軟綿密，最後攪拌成泥，保留細微芋頭顆粒增添滋味，以匠心精神讓芋頭飲整體品質再升級。

▲黑翡淬「芋頭鮮奶」回歸並推出超澎湃「芋見珍桂」系列，綿密芋泥基底與桂花蜜漬花香珍珠組合，純天然選料為消費者健康做把關。（由左至右）「芋頭鮮奶、芋見珍桂雙Q、芋見珍桂奶綠」。（圖／黑翡翠提供）
▲黑翡淬「芋頭鮮奶」回歸並推出超澎湃「芋見珍桂」系列，綿密芋泥基底與桂花蜜漬花香珍珠組合，純天然選料為消費者健康做把關。（由左至右）「芋頭鮮奶、芋見珍桂雙Q、芋見珍桂奶綠」。（圖／黑翡翠提供）
無負擔的安心感！芋起1+1「芋見珍桂奶綠、芋見珍桂雙Q」兩杯帶走只要111元

限時3天，雙11優惠請收！11月11日起至13日「芋起1加1」享有中杯「芋見珍桂奶綠、芋見珍桂雙Q」只要111元帶走2杯新品芋頭飲，全台門市皆可購買。享折扣之外，為了你，高金聘請食品技術團隊杯杯把關，黑翡淬創造天然無添加的安心，堅持100％純天然、無添加黑翡淬玩真的！顛覆你對手搖飲「不健康」的既定印象。台灣針對無添加門檻低，只要符合市面潔凈標章所規定3大要素：8大無添加、非基因改造以及農藥殘留符合規範即可獲得認證，黑翡淬從開業來以「純天然」高標準邁進，近50多種飲品從原物料挑選、精心產品製程到販售，堅持大自然中提取食材，保留四季花曆，被譽為手搖飲品界花香系，用喝的保養飲品。

▲翡淬打造「芋見珍桂」系列，大甲芋泥尬桂花蜜漬珍珠讓你每一口都嚐到淡淡花香與濃醇芋頭鮮奶滋味。（由左至右）「芋頭鮮奶、芋見珍桂奶綠、芋見珍桂雙Q」。（圖／黑翡淬提供）
▲翡淬打造「芋見珍桂」系列，大甲芋泥尬桂花蜜漬珍珠讓你每一口都嚐到淡淡花香與濃醇芋頭鮮奶滋味。（由左至右）「芋頭鮮奶、芋見珍桂奶綠、芋見珍桂雙Q」。（圖／黑翡淬提供）
黑翡淬「桂氣系列」、「芋見珍桂」飲品資訊

桂氣系列

桂花珍珠紅茶拿鐵 M＄60／L＄67
桂花檸檬蜜 M＄60／L＄70
桂花紅了 M＄35／L＄40
桂花烏龍 M＄35／L＄40

芋見珍桂

全品項M均一價＄70，L均一價90元。

芋頭鮮奶
芋見珍桂奶綠
芋見珍桂雙Q鮮奶

COMEBUY萬聖節「不給飲料就搗蛋」　雙Q奶茶6折券無限領

他擺「台灣飲料拼圖」超震撼！網一看陷回憶：這我都喝過

收假不能沒飲料！9家咖啡、手搖優惠　怡客全品項買1送1

館長試喝「廖老大飲料」！痛苦表情全都錄：我味覺壞掉？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀