料控暴動！天然桂花珍珠甜蜜登場　這系列加滿4種料

我是廣告 請繼續往下閱讀
慢煮濃醇香芋尬桂花珍珠！「芋見珍桂」2款新品＋1款經典芋頭鮮奶
採用大甲芋頭細緻熬煮1個半鐘頭直至入口即化程度，黑翡淬推出「芋見珍桂」系列2款新品以及1款經典熱銷飲料，加量不加價一次滿足芋頭控＋咀嚼控，中杯均一價70元。「芋見珍桂」以感謝珍貴的遇見為出發點，推出2款「芋見珍桂奶綠、芋見珍桂雙Q」，「芋見珍桂奶綠」滑順綿密芋泥為基底加入濃郁鮮奶與在地台灣綠茶，最後舀上黃金剔透的桂花蜜漬珍珠，每一口鮮奶綠帶有淡淡香氣，加上純天然、無添加的用心，值得將這杯與最珍貴的閨蜜、好友愛人分享。
另外，「芋見珍桂雙Q」一口氣吃到4種配料，Q彈地瓜圓芋圓、尬桂花珍珠與質地鬆棉的芋泥，搭配濃純鮮奶，給你最接近大自然純粹滋味，無負擔的口感升級。黑翡淬貼心照顧忠實顧客，不熟悉桂花香氣只愛芋頭泥加鮮奶的你，提供經典復刻版「芋頭鮮奶」嚴選來自大甲芋頭，細火慢熬直至芋心鬆軟綿密，最後攪拌成泥，保留細微芋頭顆粒增添滋味，以匠心精神讓芋頭飲整體品質再升級。
無負擔的安心感！芋起1+1「芋見珍桂奶綠、芋見珍桂雙Q」兩杯帶走只要111元
限時3天，雙11優惠請收！11月11日起至13日「芋起1加1」享有中杯「芋見珍桂奶綠、芋見珍桂雙Q」只要111元帶走2杯新品芋頭飲，全台門市皆可購買。享折扣之外，為了你，高金聘請食品技術團隊杯杯把關，黑翡淬創造天然無添加的安心，堅持100％純天然、無添加黑翡淬玩真的！顛覆你對手搖飲「不健康」的既定印象。台灣針對無添加門檻低，只要符合市面潔凈標章所規定3大要素：8大無添加、非基因改造以及農藥殘留符合規範即可獲得認證，黑翡淬從開業來以「純天然」高標準邁進，近50多種飲品從原物料挑選、精心產品製程到販售，堅持大自然中提取食材，保留四季花曆，被譽為手搖飲品界花香系，用喝的保養飲品。
黑翡淬「桂氣系列」、「芋見珍桂」飲品資訊
桂氣系列
桂花珍珠紅茶拿鐵 M＄60／L＄67
桂花檸檬蜜 M＄60／L＄70
桂花紅了 M＄35／L＄40
桂花烏龍 M＄35／L＄40
芋見珍桂
全品項M均一價＄70，L均一價90元。
芋頭鮮奶
芋見珍桂奶綠
芋見珍桂雙Q鮮奶