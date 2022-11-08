哪個主播這麼正？邵雨薇上新聞台「實習採訪播音」

我是廣告 請繼續往下閱讀
由CATCHPLAY發行的黑吃黑動作電影《我最愛的笨男人》，由孫啟明擔任監製，范逸臣、姚淳耀、郭泓志、劉奕兒與林美秀共同主演，范逸臣說：「這次演出覺得很盡興，各種耍笨、耍賤、耍無賴、打人被打又殺人，表演又放又收，殺青之後反而感到空虛。所以我也很期待成品。」姚淳耀說：「拍攝過程有很多火花是劇本沒看到的，跟逸臣合作時覺得他的眼神很真誠，讓人入戲，有時光是看著他就想哭。跟郭泓志演戲時覺得他身為投手第一次演戲，完全沒有害怕，要給就給出百分百。」
另一部是獲得金馬創投百萬首獎的《煞塵爆》，以抗SARS期間為架構，描述人性、貪婪與希望、和平的故事背景，監製李耀華說：「這個案子是好幾年前的優良劇本，編劇是護理人員，無論是醫護人員的心境或手術場景的描述都很真實。困難點是這是SARS真人實事，但我們又不想拍成紀實電影，而是希望大家看完有不一樣的感動，目前在剪接中，光是初剪就讓人感動落淚，卡司及上映消息敬請期待。」
陳意涵、林品彤及劉俊謙主演的電影《小曉》2023年上映，監製葉如芬說：「我覺得這幾年台灣影視公司若都是單打獨鬥，真的會比較吃力，所以需要團結合作。我覺得影視圈我們都在同一條船上，都要航向大海，即使大海波濤洶湧，大家因為合作團結就會很堅固，也無所畏懼。《小曉》這部電影很感謝有CATCHPLAY和影響原創的合作，明年請拭目以待。」
除了原創自製的電影，CATCHPLAY+再加碼多部優質影集，劉冠廷、隋棠的影集《非殺人小說》已有八大電視、覓一有限公司共同投資；雷嘉汭、詹懷雲的校園青春愛情喜劇《讓我看見妳是誰》聚焦新二代議題；改編自胡晴舫小說、描繪20、30、40 世代群像與情愛疏離的《親密之海》，將由陳宏一、蔡柏璋所執導並與鑫囍創業有限公司合製；描述印尼華裔網紅女孩來台北追夢的影集《Lesley in Taipei: Grass Jelly Bubble Tea》，可望在東南亞掀起新一代台式旋風；以及由 CATCHPLAY、印尼 Infinite Studios 及新加坡 IMDA 跨國合製的首部原創驚悚恐怖影集《惡靈旅店》（Losmen Melati）。