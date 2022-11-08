哪個主播這麼正？邵雨薇上新聞台「實習採訪播音」

▲邵雨薇為新片《惡女》實習當主播。（圖／CATCHPLAY+）
▲邵雨薇為新片《惡女》實習當主播。（圖／CATCHPLAY+）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-11-08 18:50:37

影音平台CATCHPLAY+的2023項目發表會今（8）日盛大舉行，原創自製電影《惡女》由邵雨薇擔任演出，導演宋欣穎透露題材走黑暗心理驚悚，「剛好當時在關注平成戰後第一位女性死刑犯的故事，加上從小就喜歡看社會新聞，因此開始醞釀腳本，看過劇本的人都說很有娛樂效果。」邵雨薇說：「看劇本就感受到每個角色都有祕密，過程很吸引人。這次為了飾演新聞主播，有去跟主播實習採訪、播音，其實這部片讓我非常緊張，因為它真的很厲害，非常吃演員表演，所以真的要很認真加油。」

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另一個令人期待的電影是《為我辦一場西式的喪禮》，由剪接大師廖慶松與劉大武共同擔任監製，究竟這是一部甚麼樣的電影，廖慶松說：「這個題材滿特殊的，我喜歡它談青春少年登大人的過程，是一個很濃的愛情，同時又探討男女關係和社會議題，希望是一個老少咸宜的故事。」

▲左起監製孫啟明、范逸臣、姚淳耀的電影《我最愛的笨男人》講兄弟情義。（圖／ CATCHPLAY+）
▲左起監製孫啟明、范逸臣、姚淳耀的電影《我最愛的笨男人》講兄弟情義。（圖／ CATCHPLAY+）
由CATCHPLAY發行的黑吃黑動作電影《我最愛的笨男人》，由孫啟明擔任監製，范逸臣、姚淳耀、郭泓志、劉奕兒與林美秀共同主演，范逸臣說：「這次演出覺得很盡興，各種耍笨、耍賤、耍無賴、打人被打又殺人，表演又放又收，殺青之後反而感到空虛。所以我也很期待成品。」姚淳耀說：「拍攝過程有很多火花是劇本沒看到的，跟逸臣合作時覺得他的眼神很真誠，讓人入戲，有時光是看著他就想哭。跟郭泓志演戲時覺得他身為投手第一次演戲，完全沒有害怕，要給就給出百分百。」

另一部是獲得金馬創投百萬首獎的《煞塵爆》，以抗SARS期間為架構，描述人性、貪婪與希望、和平的故事背景，監製李耀華說：「這個案子是好幾年前的優良劇本，編劇是護理人員，無論是醫護人員的心境或手術場景的描述都很真實。困難點是這是SARS真人實事，但我們又不想拍成紀實電影，而是希望大家看完有不一樣的感動，目前在剪接中，光是初剪就讓人感動落淚，卡司及上映消息敬請期待。」

▲左起黃信赫、鄭宇恩、金東昱主演《讓我看見妳是誰》。（圖／ CATCHPLAY+）
▲左起黃信赫、鄭宇恩、金東昱主演《讓我看見妳是誰》。（圖／ CATCHPLAY+）
陳意涵、林品彤及劉俊謙主演的電影《小曉》2023年上映，監製葉如芬說：「我覺得這幾年台灣影視公司若都是單打獨鬥，真的會比較吃力，所以需要團結合作。我覺得影視圈我們都在同一條船上，都要航向大海，即使大海波濤洶湧，大家因為合作團結就會很堅固，也無所畏懼。《小曉》這部電影很感謝有CATCHPLAY和影響原創的合作，明年請拭目以待。」

除了原創自製的電影，CATCHPLAY+再加碼多部優質影集，劉冠廷、隋棠的影集《非殺人小說》已有八大電視、覓一有限公司共同投資；雷嘉汭、詹懷雲的校園青春愛情喜劇《讓我看見妳是誰》聚焦新二代議題；改編自胡晴舫小說、描繪20、30、40 世代群像與情愛疏離的《親密之海》，將由陳宏一、蔡柏璋所執導並與鑫囍創業有限公司合製；描述印尼華裔網紅女孩來台北追夢的影集《Lesley in Taipei: Grass Jelly Bubble Tea》，可望在東南亞掀起新一代台式旋風；以及由 CATCHPLAY、印尼 Infinite Studios 及新加坡 IMDA 跨國合製的首部原創驚悚恐怖影集《惡靈旅店》（Losmen Melati）。

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