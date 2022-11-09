成大開發紓壓「忘憂珍珠」　飯店助推廣販售新飲品

▲成大團隊開發的「忘憂珍珠」含有減壓性胺基酸taurine（牛磺酸），提供輕憂鬱新療法。（圖／成大提供）
▲成大團隊開發的「忘憂珍珠」含有減壓性胺基酸taurine（牛磺酸），提供輕憂鬱新療法。（圖／成大提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-11-09 15:26:34

成大學生團隊研發出含有減壓性胺基酸taurine（牛磺酸）的珍珠「MenTAUR」，提供慢性長期壓力輕憂鬱症新療法，後續與台南晶英酒店合作，將研發成果商品化，並行銷推廣。成大今（9）日與晶英酒店舉行記者會，宣示齊力推動科研創新成果產業化，即日起在晶英酒店「茶薈知事官邸」與藍晒圖文創園區內的「幸福製造所x小覓秘」都能吃到成大團隊開發出的「忘憂珍珠」！

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2021年成大學生組成iGEM團隊，從台灣特色飲品「珍珠奶茶」獲取靈感，成功研發出含有減壓性胺基酸taurine（牛磺酸）的珍珠「MenTAUR」，提供慢性長期壓力輕憂鬱症新療法，參加世界級合成生物學競賽「國際遺傳工程機器設計競賽」，自全球300多隊脫穎而出，勇奪金牌，並獲得最佳硬體設計獎、最佳教育獎，及最佳永續發展影響力等獎項提名。

成大表示，「MenTAUR」以海藻酸鈣製成，當中含有的減壓性胺基酸 taurine（牛磺酸），可感受細胞的氧化及干擾素變化，從而釋放taurine調節身體的壓力平衡系統，減少憂鬱現象的發生，為應對後疫情時代失眠、焦慮所引起的長期壓力及憂鬱現象等帶來解方。

成功大學校長蘇慧貞與晶華國際酒店集團南部區域副總裁暨台南晶英酒店總經理李靖文今天簽署合作合約。

蘇慧貞提到，在地緣契機之下，成大iGEM團隊金牌作品透過未來智慧工場鏈結產業加值，與台南指標性的晶英酒店共同投入科研成果商業化的推動，讓「忘憂珍珠」真正落地成為商品，其背後象徵著地方產學共同攜手，讓改變與創新成為真實。

李靖文指出，成大與晶英酒店的跨域合作，讓忘憂珍珠加值產業化，而晶英酒店也加碼與成大近期推出第一個成大人NFT合作，只要手持NFT證明到店，就能享有95折優惠；期待未來無論是研發成果，還是其他產業、推廣面向都能帶來無限可能，讓大家看見珍珠的不同風貌，成為紛擾世代中的小確幸。

▲成大團隊與晶英酒店合作推出多款創新「忘憂珍珠」飲品。（圖／成大提供）
▲成大團隊與晶英酒店合作推出多款創新「忘憂珍珠」飲品。（圖／成大提供）
成大iGEM團隊指導教師、成大化工系教授吳意珣表示，去年帶領學生參賽正好面臨疫情，因此選中這個主題，希望用食品的角度呈現合成生物學新面向，解決社會大眾可能面臨到的輕憂鬱問題。

他說，透過這次與晶英酒店的合作，共同改良口感，也感謝晶英團隊的巧手，加入聖代、水果等其他元素，讓台灣具代表性的食物「珍珠」能夠發揚光大，進而讓更多人看見成大豐沛的學術量能，「讓學生成為世界相信成大的力量，帶給社會更多的幸福感。」

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