成大開發紓壓「忘憂珍珠」　飯店助推廣販售新飲品

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成大表示，「MenTAUR」以海藻酸鈣製成，當中含有的減壓性胺基酸 taurine（牛磺酸），可感受細胞的氧化及干擾素變化，從而釋放taurine調節身體的壓力平衡系統，減少憂鬱現象的發生，為應對後疫情時代失眠、焦慮所引起的長期壓力及憂鬱現象等帶來解方。
成功大學校長蘇慧貞與晶華國際酒店集團南部區域副總裁暨台南晶英酒店總經理李靖文今天簽署合作合約。
蘇慧貞提到，在地緣契機之下，成大iGEM團隊金牌作品透過未來智慧工場鏈結產業加值，與台南指標性的晶英酒店共同投入科研成果商業化的推動，讓「忘憂珍珠」真正落地成為商品，其背後象徵著地方產學共同攜手，讓改變與創新成為真實。
李靖文指出，成大與晶英酒店的跨域合作，讓忘憂珍珠加值產業化，而晶英酒店也加碼與成大近期推出第一個成大人NFT合作，只要手持NFT證明到店，就能享有95折優惠；期待未來無論是研發成果，還是其他產業、推廣面向都能帶來無限可能，讓大家看見珍珠的不同風貌，成為紛擾世代中的小確幸。
成大iGEM團隊指導教師、成大化工系教授吳意珣表示，去年帶領學生參賽正好面臨疫情，因此選中這個主題，希望用食品的角度呈現合成生物學新面向，解決社會大眾可能面臨到的輕憂鬱問題。
他說，透過這次與晶英酒店的合作，共同改良口感，也感謝晶英團隊的巧手，加入聖代、水果等其他元素，讓台灣具代表性的食物「珍珠」能夠發揚光大，進而讓更多人看見成大豐沛的學術量能，「讓學生成為世界相信成大的力量，帶給社會更多的幸福感。」