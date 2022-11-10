阻擋通膨怪獸！國民小資、家庭車大戰　年底這價格太誘人

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短軸距的車身加上在台灣速可達最普遍的 10 吋胎讓坐姿更舒服，同時採用 6kW 水冷馬達提供充裕的 125cc 等級動力，然車身重量相較 Gogoro 2 減少達 10 公斤，提供全新舒適且靈巧的騎乘體驗，龍頭把手高度和彎度更便利騎士操作，不論何種身型，就算是身材嬌小的女性都能輕鬆駕馭，如果是雙載，後座乘客也能感到滿滿安心。最吸睛的是，還有同級競品最划算的價格，Gogoro VIVA MIX 去年推出之後連續兩個月奪下銷售冠軍，成為熱賣的新一代國民車款。
亮點：
高度：74.5 公分，符合大多台灣男女身型。
置物空間（23.9 公升）：可輕易置放一頂3/4罩安全帽和一頂1/2 罩安全帽。
省力駐車架：可減少 25% 的力氣，架車更輕鬆。
倒車輔助系統：在擁擠的車位中也能輕鬆自如移動。
超殺多重點數回饋與政府最高補助：政府汰購補助：27,300元＋當期優惠4,000元＋Gogoro Rewards 點數獎勵計畫點數回饋最高10%相當於再折2,299元（點數價值為 1 點 = $1 元）＝入手價36,381元！再享免費中古油車估價服務，中古車換購再送3,000元配件金。
SYM VIVO活力125
有「國民好車」VIVO活力125搭載新一代 Clean Power 引擎技術，導入 SYM 最新的低阻抗滾子搖臂汽缸頭，搭配親民的座高、置腳空間，作為通勤代步或是買菜車都相當合適。
亮點：
省油。
配備零後仰系統：騎乘舒適度升級。
CBS2.0連動煞車。
輕盈車身：全車重量107kg。
價格： 汰購補助：6,300元＋當期優惠10,000元＝入手價50,200元。
2022 Kymco GP
外型深具運動風格，適中的車體尺碼與充沛的動力，為GP 125塑造出明確的好動體質。
亮點：
220mm 浪花碟、冷光儀錶、雙色氮氣後避震器。
自動開啟坐墊。
加長型置物箱。
價格： 汰購補助：6,300元＋當期優惠6,500元＝入手價55,200元。
綜觀各家都祭出引以為傲的國民神車可以發現，近年來受歡迎的車款不外乎以「輕量化」、「好操控大空間」為必備條件！除此之外，在同級車款定價相差無幾的情況下，Gogoro VIVA MIX BASIC 則擁有最具競爭力的入手價格，扣掉「汰購補助」、「當期優惠」加上「Gogoro Rewards 點數獎勵計畫點數回饋」，最低入手價37,000元有找，還能享有免費中古油車估價服務、中古車換購加贈3,000元配件金，今年年底最值得入手的國民小資車款究竟是誰，已顯而易見！
「家庭神車」
VIVA XL BASIC
專為家庭族群，量身打造的智慧電動機車，搭載更舒適的騎乘動態、超大置物空間、滿滿的安全配備和親民的入手價格，接送小孩、日常採買都很方便，過往吸引不少家庭客群入手，可說是年底選車不二壓軸。
亮點：
坐墊高度：75 公分，大多身型都能輕鬆駕馭。
置物空間：26.5 公升，可置放兩頂 3/4 罩標準安全帽。
腳踏空間：26 公分， 提升坐姿舒適度和收納靈活性。
坐墊長：81 公分，個人或雙載皆具有絕佳乘坐品質。
動力：新款 6.4kW G2.2L 鋁合金水冷永磁同步馬達，同步導入螺旋齒設計，透過精密測試調整齒輪規格和材質，讓運轉音頻避開人耳敏感區間，騎乘感受更為順暢與安靜。
安全：前／後碟煞與 SBS 同步煞車系統為標準配備，以及全車 LED 照明，給予最完善的騎乘防護。
智慧系統： 擁有 iQ System 智慧系統，更可透過 iPhone 的 Siri 進行語音控制，輕鬆幫車主找尋車輛、查詢最近換電站點、甚至上鎖、解鎖車輛。
超殺多重補助：汰購補助：27,300元＋當期優惠4,000元＋Gogoro Rewards 點數獎勵計畫點數回饋最高10%相當於再折2,359元＝最低入手價39,321元。再享免費中古油車估價服務，中古車換購再送3,000配件金。
YAMAHA AXIS Z 勁豪125
該品牌2016年以「新世代國民車」的概念發表了AXIS Z 勁豪125，針對上班族通勤，或是一般家庭使用所推出的經濟車款，搭配比較親民的價格，期望實現國民車的概念。
亮點：
一級油耗標準。
搭載Blue Core引擎。
主打超大置物空間。
加長舒適坐墊。
SMG智能啟動。
UBS連動煞車系統。
價格： 汰購補助：6300元＋當期優惠7000元＝入手價62700元。
如果想為自己和家人尋找命定車款，綜合上述Gogoro VIVA XL BASIC 最低入手價不到4萬元，同樣享有免費中古油車估價服務、中古車換購加贈3,000元配件金，今年年底最佳國民小資車款究竟是誰，已顯而易見！