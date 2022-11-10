吃芭樂籽不會便秘！營養師揭4NG行為、3類人慎食

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1. 不習慣高纖飲食者（有些人腸胃會不舒服 要循序漸進方式）；
2. 腸胃消化不佳者（例如小小孩或腸胃炎）；
3. 剛動腸胃手術者就要特別注意，建議把籽挖掉甚至先不吃。
高敏敏表示，芭樂的營養真的超豐富，小小一顆就含有滿滿營養，你可能還不知道，其實芭樂也被稱為水果界的C王！以下為芭樂的營養價值：
1. 維他命C
維他命C又稱抗壞血酸，是人體每日不可或缺的水溶性維生素之一，但由於人體無法自行合成，必須從食物中攝取，因此芭樂就是很好的選擇。維生素C可以幫助縮短感冒病程、加快傷口癒合並提升免疫力。
2. 低GI
芭樂屬於低GI的水果，是現代人的營養小夥伴，食用芭樂後血糖上升較平穩，建議糖尿病友可適量享用。
3. 高纖維
芭樂容易讓人有飽足感，其豐富的纖維還能抑制胃口，也有助保持腸胃順暢。
4. 維生素B群含量豐富
芭樂富含維生素B群，如維生素B1，有維持神經正常，避免憂鬱、焦慮 ，以及幫助提升活力的功效，也能促進碳水化合物代謝、消除疲勞，並有助於控制體重；維生素B2能延緩老化、協助代謝鐵質，也能協助醣類、蛋白質、脂肪的氧化分解，對於皮膚、粘膜、毛髮健康很重要，並能改善痘痘、破嘴等肌膚問題；而維生素B3的主要作用就是提供細胞正常運作的能量，是啟動全身50多處不同代謝路徑所需「輔酶」的合成原料。
5. 骨骼健康
維生素C可以幫助鐵、鈣的吸收，避免硝酸銨、致癌物的形成，也能促進骨骼發育。
6. 礦物質鉀
鉀有預防心血管疾病、降血壓、以及消水腫的功效。
此外高敏敏提到，紅肉芭樂也是很不錯的芭樂選項，大部分的紅肉芭樂是土芭樂與珍珠芭樂嫁接改良的品種，其維生素和纖維含量也更豐富，還有養顏美容、幫助排便等作用！
總結來說，芭樂不但可以幫助美白、製造膠原蛋白，還有滿滿的抗壓營養，因此營養師推薦現代壓力大、飲食不均衡的各位，可以每天吃點芭樂 補充容易流失的營養素C。
不過高敏敏提醒，建議大家在吃芭樂時不加鹽或梅粉，以避免鈉和糖攝取過多；芭樂固然好吃，但還是一天一顆即可；另外也不要將芭樂取代蔬菜，畢竟芭樂和蔬菜所提供的營養是不一樣的；在洗芭樂的時候要輕一點、建議不要削皮，因為芭樂表皮的維生素C含量也很豐富，過度搓洗甚至削皮會導致營養流失。
本文經 營養師 高敏敏 臉書粉專《高敏敏 營養師》授權報導
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