茂林探秘∣南臺灣最美的季節來了！　「原味」美湯市集、賞蝶、部落心旅行

茂林探秘∣南臺灣最美的季節來了！　「原味」美湯市集、賞蝶、部落心旅行
茂林探秘∣南臺灣最美的季節來了！　「原味」美湯市集、賞蝶、部落心旅行

行遍天下旅遊網

2022-11-10 14:00:41

高雄茂林最新的觀光亮點來了！！原住民族委員會多年來致力補助打造的茂林情人谷溫泉公園近日開園，優質多元的泡湯環境，試營運期間結合茂林賞蝶季及魯凱族美味和套裝旅遊，讓人倘佯在山間流連忘返，歡迎大家前來體驗。

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情人谷 群山環美泉超紓壓

令人引頸期待已久的南台灣山林美湯終於開幕了！原住民族委員會投入超過 1 億元經費，在群山環繞的茂林情人谷設立溫泉公園，泉質為泡起來無色無味，能讓皮膚泡起來古溜古溜，有「美人湯」之稱的碳酸氫鈉泉，公園內共設有6間湯屋、2個熱湯+1個冷湯的大眾池、1個泡腳池以及1個戲水池，浸泡在溫熱天然溫泉中，一面欣賞高山景致，享受充滿部落氛圍的原汁原味湯泉，泡得讓人身心暖呼又舒暢！

試營運期間每週五、六、日上午10點至下午4點可入園泡湯，此段期間入園有結集茂林在地美食、農特產品和部落工藝品的攤位可以買逛，還有DIY體驗，更棒的是，截至11月27日試營運期間免費入園泡湯和DIY。

紫斑蝶來過冬 美拍世界級生態奇景

每年11月開始至隔年3月約有10~20萬隻紫斑蝶群，飛到南台灣魯凱、排灣族人的聖山－大武山腳下的溫暖山谷避寒，直到來年春天北返，此時茂林的紫蝶幽谷迎來全年最美的嬌客，與墨西哥的帝王斑蝶谷齊名，同屬全球唯二的越冬型蝴蝶谷。今年茂林「紫蝶雙年節」假日有定點導覽解說，每半小時有賞蝶3D影片播放，透過導覽介紹可認識群聚在紫蝶幽谷的小紫斑蝶、端紫斑蝶、圓翅紫斑蝶和斯氏紫斑蝶四個主要紫蝶，走在姿沙里沙里步道賞蝶，便能隨手拍到紫斑蝶翩翩飛舞，超級夢幻的生態奇景，一生一定要欣賞一次。

多納部落 如詩般的山間小散策

隨著山路彎彎，來到茂林魯凱族部落多納，部落入口雕塑品「射日英雄」刻劃出當地原民的歷史和英勇，走在村落會被與世無爭的寧靜氛圍所感染，1000多公尺高的多納部落，主要商店街都是美美的小店，環視建築，很多是石板屋，當地導覽人員介紹，多納部落先民昔日在溫泉溪就地取材，取黑灰板岩，蓋房子和做家具廚具，有的石板屋門楣或門柱上有百步蛇的圖騰，屋外掛有顯示這家的獵人戰果的獸骨裝飾。居住在石板屋裡冬暖夏涼，散步時傳來陣陣石板柴燒烤肉的香氣，讓人忍不住流口水。認識多納部落可以上看見太陽官網進一步了解，除了以上參觀部落房屋建築、品嚐道地石板烤肉，聆聽歷史文化，還有搗麻糬、穿魯凱族服飾、認識獵槍獵刀等體驗。

陳萬德以族名烏巴克和太太Savi所經營的「烏巴克藝術空間」，兩人長期投入藝術創作，將陶甕、百合花、百步蛇等具魯凱族文化象徵的元素融入題材中，在這裡不僅可以體驗DIY琉璃珠飾品，還能深入認識魯凱族生活和服飾，並且能品嚐魯凱族風味餐，空間依山傍水，清幽寧靜亦是相當受歡迎的露營場地。

斯斯葛野式餐廳

25歲的茂林青年陳弘旭以族語名字「斯斯葛」所開的餐廳，餐廳從裡到外一直到餐桌，滿滿的魯凱族元素，爆炒山豬肉、刺蔥烘蛋、馬告白斬雞、樹豆芋頭湯等，道道令人吃得滿嘴香，雖說今年才開業，卻已經是當地超夯的代表性餐廳。

景點資訊

情人谷溫泉

地址：高雄市茂林區茂林巷6號

FB：www.facebook.com/maolin.hotspring

預約泡湯：https://suhuila.com/預約點此

烏巴克藝術空間

地址：高雄市茂林區茂林巷116號

電話：0910-774687

斯斯葛野式餐廳

地址：高雄市茂林區林巷16號

電話：0988-877614

旅遊資訊

原民會看見太陽-部落小鷹粉專：www.facebook.com/explorethesun



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