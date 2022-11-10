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令人引頸期待已久的南台灣山林美湯終於開幕了！原住民族委員會投入超過 1 億元經費，在群山環繞的茂林情人谷設立溫泉公園，泉質為泡起來無色無味，能讓皮膚泡起來古溜古溜，有「美人湯」之稱的碳酸氫鈉泉，公園內共設有6間湯屋、2個熱湯+1個冷湯的大眾池、1個泡腳池以及1個戲水池，浸泡在溫熱天然溫泉中，一面欣賞高山景致，享受充滿部落氛圍的原汁原味湯泉，泡得讓人身心暖呼又舒暢！
試營運期間每週五、六、日上午10點至下午4點可入園泡湯，此段期間入園有結集茂林在地美食、農特產品和部落工藝品的攤位可以買逛，還有DIY體驗，更棒的是，截至11月27日試營運期間免費入園泡湯和DIY。
紫斑蝶來過冬 美拍世界級生態奇景
每年11月開始至隔年3月約有10~20萬隻紫斑蝶群，飛到南台灣魯凱、排灣族人的聖山－大武山腳下的溫暖山谷避寒，直到來年春天北返，此時茂林的紫蝶幽谷迎來全年最美的嬌客，與墨西哥的帝王斑蝶谷齊名，同屬全球唯二的越冬型蝴蝶谷。今年茂林「紫蝶雙年節」假日有定點導覽解說，每半小時有賞蝶3D影片播放，透過導覽介紹可認識群聚在紫蝶幽谷的小紫斑蝶、端紫斑蝶、圓翅紫斑蝶和斯氏紫斑蝶四個主要紫蝶，走在姿沙里沙里步道賞蝶，便能隨手拍到紫斑蝶翩翩飛舞，超級夢幻的生態奇景，一生一定要欣賞一次。
多納部落 如詩般的山間小散策
隨著山路彎彎，來到茂林魯凱族部落多納，部落入口雕塑品「射日英雄」刻劃出當地原民的歷史和英勇，走在村落會被與世無爭的寧靜氛圍所感染，1000多公尺高的多納部落，主要商店街都是美美的小店，環視建築，很多是石板屋，當地導覽人員介紹，多納部落先民昔日在溫泉溪就地取材，取黑灰板岩，蓋房子和做家具廚具，有的石板屋門楣或門柱上有百步蛇的圖騰，屋外掛有顯示這家的獵人戰果的獸骨裝飾。居住在石板屋裡冬暖夏涼，散步時傳來陣陣石板柴燒烤肉的香氣，讓人忍不住流口水。認識多納部落可以上看見太陽官網進一步了解，除了以上參觀部落房屋建築、品嚐道地石板烤肉，聆聽歷史文化，還有搗麻糬、穿魯凱族服飾、認識獵槍獵刀等體驗。
陳萬德以族名烏巴克和太太Savi所經營的「烏巴克藝術空間」，兩人長期投入藝術創作，將陶甕、百合花、百步蛇等具魯凱族文化象徵的元素融入題材中，在這裡不僅可以體驗DIY琉璃珠飾品，還能深入認識魯凱族生活和服飾，並且能品嚐魯凱族風味餐，空間依山傍水，清幽寧靜亦是相當受歡迎的露營場地。
斯斯葛野式餐廳
25歲的茂林青年陳弘旭以族語名字「斯斯葛」所開的餐廳，餐廳從裡到外一直到餐桌，滿滿的魯凱族元素，爆炒山豬肉、刺蔥烘蛋、馬告白斬雞、樹豆芋頭湯等，道道令人吃得滿嘴香，雖說今年才開業，卻已經是當地超夯的代表性餐廳。
景點資訊
情人谷溫泉
地址：高雄市茂林區茂林巷6號
FB：www.facebook.com/maolin.hotspring
預約泡湯：https://suhuila.com/預約點此
烏巴克藝術空間
地址：高雄市茂林區茂林巷116號
電話：0910-774687
斯斯葛野式餐廳
地址：高雄市茂林區林巷16號
電話：0988-877614
旅遊資訊
原民會看見太陽-部落小鷹粉專：www.facebook.com/explorethesun
這篇文章 茂林探秘∣南臺灣最美的季節來了！ 「原味」美湯市集、賞蝶、部落心旅行 最早出現於 行遍天下旅遊網