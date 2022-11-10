2030達成雙語國家　廖裕德喊話從小扎根

針對總統蔡英文力推台灣2030年成為雙語國家政策，具有22年雙語教育辦學經驗的新北市議員候選人廖裕德，在臉書貼文發表自製影片，表示「幼兒教育」及把母語基礎扎根，透過學音樂、舞蹈與戲劇藝術去深化做配套，家長也能配合學英語共同成長，就能讓地方成為國際城。
廖裕德表示，從人類生理來看，嬰兒出生的時候腦部大小約為成人的1/3，然後到了六歲腦部就不再成長了，所以成長過程中腦細部應適度激勵出來，因為應該著重在「幼兒教育」；而要讓小孩有生活自理能力，就應該把母語基礎扎根，建立自信的過程也培養創造力，並透過藝術去深化，比如學音樂、舞蹈與戲劇等，都是重要的配套。
廖裕德進一步說到，雙語國家政策是一項困難又偉大的願景工程，雙語教育成功與否，將直接影響到子孫未來的生活，需要從中央到地方政府拿出具體方案，以及全體家長、學生的配合，才能成功，
廖裕德以自身私校20多年指導雙語的經驗喊話，有把握讓沒有英語基礎的小孩，在進入學校後兩個月內有團隊做支援，「用英文學英文」，甚至用英文上數學；強調學習外語的黃金時段就是在小學一年級的時候，若能提供好的情境與老師，以及從國外引進好的教案，加深學習的廣度與深度，家長就可以看得到小孩的吸收能力相當地強，而若家長也去學英語，與小孩共同成長，讓選區所在的板橋成為國際城示範區。