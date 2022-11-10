2030達成雙語國家　廖裕德喊話從小扎根

▲22年雙語教育辦學經驗的新北市議員候選人廖裕德拍片分享雙語教學的重點與祕訣。（圖 ／翻攝廖裕德影片）
▲22年雙語教育辦學經驗的新北市議員候選人廖裕德拍片分享雙語教學的重點與祕訣。（圖 ／翻攝廖裕德影片）

記者吳嘉億／新北報導

2022-11-10 16:05:09

針對總統蔡英文力推台灣2030年成為雙語國家政策，具有22年雙語教育辦學經驗的新北市議員候選人廖裕德，在臉書貼文發表自製影片，表示「幼兒教育」及把母語基礎扎根，透過學音樂、舞蹈與戲劇藝術去深化做配套，家長也能配合學英語共同成長，就能讓地方成為國際城。

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廖裕德表示，從人類生理來看，嬰兒出生的時候腦部大小約為成人的1/3，然後到了六歲腦部就不再成長了，所以成長過程中腦細部應適度激勵出來，因為應該著重在「幼兒教育」；而要讓小孩有生活自理能力，就應該把母語基礎扎根，建立自信的過程也培養創造力，並透過藝術去深化，比如學音樂、舞蹈與戲劇等，都是重要的配套。

廖裕德進一步說到，雙語國家政策是一項困難又偉大的願景工程，雙語教育成功與否，將直接影響到子孫未來的生活，需要從中央到地方政府拿出具體方案，以及全體家長、學生的配合，才能成功，

廖裕德以自身私校20多年指導雙語的經驗喊話，有把握讓沒有英語基礎的小孩，在進入學校後兩個月內有團隊做支援，「用英文學英文」，甚至用英文上數學；強調學習外語的黃金時段就是在小學一年級的時候，若能提供好的情境與老師，以及從國外引進好的教案，加深學習的廣度與深度，家長就可以看得到小孩的吸收能力相當地強，而若家長也去學英語，與小孩共同成長，讓選區所在的板橋成為國際城示範區。

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