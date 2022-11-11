天仁茗茶　冬之茶搶鮮上市周年慶滿2千送2百贈送無上限

▲歲末年終，適逢雙11購物節與百貨週年慶齊發，幫消費者貨比三家賺好康，挖出超值購物驚喜又加一！（圖／品牌提供）
▲歲末年終，適逢雙11購物節與百貨週年慶齊發，幫消費者貨比三家賺好康，挖出超值購物驚喜又加一！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-11-11 18:00:00

歲末年終，適逢雙11購物節與百貨週年慶齊發，幫消費者貨比三家賺好康，挖出超值購物驚喜又加一！天仁茗茶成立69年舉辦週年慶感恩回饋，11/11～12/12感恩祭，天仁茗茶、喫茶趣、喫茶趣ToGo、CHAFFEE品牌全通路，消費「滿2千送2百」回饋無上限，優惠活動長達32天，滿額加贈2023年「茶若悠然 壺蝶自來」桌曆內含千元優惠。

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秋冬季節喝杯熱茶暖心又暖胃，在二十四節氣「寒露」後天氣漸涼之際，此時氣候乾爽舒適，早晚凝聚露水滋養茶葉，至「立冬」前後、每年10月至11月初採摘的便是「冬之茶」。天仁冬之茶最大的特色，便是金黃茶湯甘醇滑順，擁有清幽茶香且入口回甘有喉韻。

採摘「立冬」前後的優質茶菁，經過師傅的巧手精製，天仁茗茶2022冬之茶隆重上市，以2023生肖「兔」作為包裝設計主軸，與剪紙藝術家共同創作寶兔團圓。此幅作品有著富饒森林的意象，兔象徵春意、黎明且充滿著無限生機，仔細看，與萌兔共同嬉遊的還有帶來「和平」的鴿子、代表「祈福平安」的貓頭鷹，與寓意「長壽」的長壽花，代表著歲月靜好、團圓安康之意，用來送禮再適合不過，週年慶雙罐特價2200元（售價1,320元，300公克／罐）；單罐搭配玉兔報喜壺組合特價2500元（組合原價2840元）。

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▲天仁茗茶69週年慶感恩祭，11/11～12/12，品牌全通路天仁茗茶、喫茶趣、喫茶趣ToGo、CHAFFEE，祭出眾多消費滿額贈回饋寵客。（圖／品牌提供）
宅家省時方便的美食幫手，天仁喫茶趣首次推出「料理包」，選用常溫包裝，不僅不佔冰箱空間，不用出門就能快速吃到餐廳級好料。自己要燉煮一鍋牛肋條牛肉麵就不是10分鐘能搞定的。現在超優質料理包就能解決時間上的花費，更快速、方便，最重要的是更美味。「普洱半筋半肉牛肉麵」選用口感柔嫩細緻的「紐澳牛肋條」，湯頭特以普洱茶入味，且無添加味素，吃到食材自然甜味，料豐味美；而「花旗參枸杞紅棗雞湯麵」嚴選北美威斯康辛州產、帶有獨特香氣的花旗參，搭配厚實Q彈的上等雞腿肉與台南日曬綠茶麵製作，打造健康無負擔、溫補回甘的補氣聖品。11/11～12/12天仁茗茶週年慶優惠，料理包雙盒特價420元（售價240元／盒）。

適逢天仁茗茶69週年慶感恩祭，11/11～12/12，品牌全通路天仁茗茶、喫茶趣、喫茶趣ToGo、CHAFFEE，祭出滿額贈回饋寵客。單筆發票消費金額滿2000元以上，即贈送「200元產品抵用券」；滿3000元即贈300元，以此類推，回饋無上限

滿額再加贈天仁茗茶2023年「茶若悠然 壺蝶自來」桌曆乙本。手繪飛舞於百花間的彩蝶，結合茶壺以諧音比喻蝴蝶、福蝶、壺蝶，讓大家記錄時間瑣事，同時享受雅致品茗樂趣，寄予來年福滿平安。

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