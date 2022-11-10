《護理師》劇中被吃豆腐 安達祐實：為工作順利讓他摸吧
日本男神岡田將生闊別10年，再度合作日本影帝中井貴一演出醫療劇《旅行護理師》，配角還有飾演護士的安達祐實，劇中她明知豬哥病患把醫院當酒店，頻頻對女護士伸鹹豬手，但當她被公然揉屁股，卻沒有喝斥制止，反而在事後泰然自若表示：「我是為了讓工作順利進行才讓他摸的，與其浪費時間在怪物病患身上，還不如趕快做完工作去照顧其他病人。」冷靜行徑讓岡田將生不知所措。
中井貴一飾演的「九鬼靜」，看似只會迎合有權有勢的醫師，實際上卻會默默觀察整個醫院生態，他發現名醫為了幫VIP病患動手術插隊，數度延後其他病患的開刀日程；就在VIP手術前，名醫因故病倒，病情陷入危急，中井貴一趁著獨自照顧名醫，不但沒幫名醫急救，還突然變臉威脅，「像你這種沒良心的醫師我根本不在乎，只是還有要等著你做手術的病患。願意向我保證幫普通病患動手術吧？不然就這樣死去好了！」瞬間黑化的演技，驚豔網友。
由《派遣女王》編劇中園美保出馬的《旅行護理師》演員陣容不馬虎，九頭身女星菜菜緒飾演外科醫生，在職場也必須忍受女醫生的性別歧視；柏林影后寺島忍則飾演護理長，精準呈現醫院生態；《AV帝王》飾演第二季女主角的恒松祐里則在這次演出悲情小護士，還有松平健、柳葉敏郎、淺田美代子、泉澤祐希等知名綠葉，開播三集好評不斷。《旅行護理師》每週六在MyVideo線上跟播。