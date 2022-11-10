程予希失眠：1人當5人用　辦展陷撞牆期「憑什麼」

程予希今（10）日出席個人畫展《34的ㄅㄅ》記者會，從作畫到文案導覽撰寫、錄製、打包搬運、場勘、佈置、周邊商品，樣樣都自己來，程予希1人當5人用，「辦畫展真的是事情瑣碎多到做不完，越接近開幕時間，就越陷入失眠狀態，好怕有細節遺漏、沒注意到，這次畫展超感謝身邊許多天使般的朋友幫忙，到最後一刻，我都還是邊做邊學。」又打趣笑說：「希望我的朋友不會因為我辦了畫展之後，就不跟我當朋友了。」
程予希有段時間陷入撞牆期，「會自我否定，覺得自己憑什麼可以辦畫展，也不是專業畫家，有厲害技術跟基礎。」她有一段時間覺得自己怎麼樣也畫不好，但對程予希來說這些都是一個過程累積轉換，而這次創作理念很大一部分，來自於所演過的角色，劇迷好奇演員是怎麼抽離出角色做回自己的？程予希說：「能跟著角色經歷憤怒、悲傷、宣洩之後，不一定要走出角色，自己就透過作畫來記錄，每一幅畫都是女性角色，有些畫則對照自己的心境，誠實面對自己狀態，這種感受真的是很奇妙。」
創作歌手鄭宜農也現身畫展，親自送上蛋糕祝賀，兩人聊到畫展取名的由來時，提到展名原本比較成熟，連文案都偏內心的陰暗面，鄭宜農說：「有次我們一群朋友吃飯聊到，覺得不是這麼符合，在說笑過程中，我就脫口說出《34的ㄅㄅ》，我覺得這比較是程予希給人的感覺，加上她今年34歲，雖長大了但有時候，還是滿像個小孩子，也希望她能做一個隨性自由快樂的寶寶。」
閨密好友「宇宙」林思宇也特地前來探班加油打氣，宇宙說：「一直都知道她有在畫畫，從想辦畫展到現在也經歷了2年多，這次真的是有認真策劃跟執行，之前會覺得她沒信心行動，夢想常存心中，沒想到在周遭朋友的鼓勵之下，她竟然真的堅持拚了。原以為繪畫對予希來說，只是一種興趣及紓壓，也是對於角色的一種紀念，但一路看下來，想不到是越畫越認真，也越畫越細膩、上手。」