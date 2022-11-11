脂肪胰幾乎都有脂肪肝！「4族群」應追蹤：瘦子也要注意
胰臟疾病雖不會有立即明顯症狀，但是卻會嚴重影響身體健康，尤其是尤其是BMI超過35的人，不僅容易有脂肪胰的問題，導致胰臟癌症風險更是高達46％，當胰臟的脂肪堆積超過5%以上，就會讓胰臟細胞開始受損，進而提高代謝症候群的風險，就有研究發現，60-70%糖尿病患者都有脂肪胰現象。聯安診所超音波室主任楊建華醫師分享日常飲食控制秘訣，並且提醒過胖、糖尿病史、三酸甘油脂過高、代謝症候群問題等4大高危險族群需要定期檢查，尤其是體型偏瘦的人，如果攝取太多精製糖或油脂，也有可能導致脂肪胰上身，千萬不能忽視飲食控制的重要性！
楊建華指出，肥胖者是脂肪胰最主要的高風險族群，因此「減重」有所幫助，也可協助改善許多代謝問題，其中最重要的是要調整飲食的攝取，減少精緻糖、精緻澱粉攝取，多吃原型食物養成良好習慣。此外也要特別注意果糖的攝取，不要過量攝取芒果、鳳梨，因為果糖只能在肝臟分解代謝，常常儲存在內臟中。
要注意的是，雖然脂肪胰與人體內的三酸甘油酯、飲食攝取有很大的關聯，不過實際上脂肪是否會囤積到胰臟，還是與基因有一定的關係。因此普遍民眾會誤認為胖的人罹患脂肪胰機率較大，導致體型偏瘦的人反而會忽略脂肪胰的危機，但實際上內臟脂肪堆積與「飲食選擇」、「基因」有所關聯，體型偏瘦卻攝取過多精緻糖、油脂，同樣也會導致脂肪胰發生。
脂肪胰患者高達97%都有脂肪肝，而當出現脂肪胰後，就會提高代謝症候群風險，恐患上糖尿病、心血管問題，嚴重導致洗腎、腦中風、心肌梗塞、腦血管病變等。當胰臟的脂肪堆積超過 5% 以上，會讓胰臟細胞開始受損，而越多的脂肪浸潤後會傷害胰島β细胞，進而導致胰島素分泌減少，且當脂肪堆積越來越多，胰島素敏感度每況愈下，糖尿病的風險也越高。
楊建華提醒，脂肪胰好發在年長者以及男性身上，建議過胖、糖尿病史、三酸甘油脂過高、代謝症候群問題者的民眾要定期追蹤檢查，一旦發現自身有脂肪胰的可能，建議每3-6個月就要追蹤血糖、血壓、血脂變化，並且建議超過50歲、有胰臟癌、糖尿病家族病史的民眾，定期對胰臟做深入的檢查，好好保護胰臟健康。