103.9萬元起，Opel Mokka即日起正式開放預售接單

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Opel台灣總代理歐吉汽車董事長王騰漢對此表示：「面對全球車壇迎接電動車新時代的來臨，歐吉汽車已清楚規劃接下來的產品引進計畫，全力拓展新能源車款與未來接軌，隨著Mokka 和 Mokka-e正式地導入台灣，也是歐吉汽車進軍國內電動車市場的起點，未來歐吉汽車將致力為台灣消費者帶來更多與眾不同的用車體驗！讓消費者能輕鬆入主人生第一部Opel汽車。」
全新世代的Mokka擁有Bold & Pure大膽純粹設計，並傳承百年造車工藝經典，由1970年的Opel Manta設計元素，打造新世代德國設計美學， VIZOR閃電風鏡成為新世代Mokka獨特的品牌識別，搭配車身層次分明的肌理線條、intelliLUX LED頭尾燈組，完美呈現動感的活力視覺，再加上活潑的Two-Tone雙色車身設計，輕鬆打造出自我風格，襯托出Mokka獨一無二的德藝美學之作。
內裝方面，Mokka具備以人為本的駕駛導向座艙設計，其Detox極簡直覺減壓座艙與Pure Panel整合式數位儀表，包含7吋數位儀表和7吋多媒體娛樂系統呈現在駕駛座前，結合 App-Connect多媒體功能(包含Apple CarplayTM 與Android AutoTM)和e-toggle電傳線控撥動排檔控制，提供駕駛者最直覺的行車資訊和控制便利性。
Mokka獨具經濟節能效率和優異操控性，採用1.2 Pure Tech 汽油渦輪增壓引擎，搭配8速手自排變速箱和CMP模組化底盤，最大馬力 130hp、23.5kgm最大扭力，展現出優異的燃油效率表現和車身動態表現；Mokka-e則搭載先進的高效永磁同步電動馬達，能輸出最大馬力136hp、26.5kgm最大扭力，電池總電量為50kWh，最大續航里程達 399公里(依據NEDC測試標準)，使用CCS1充電規格100kw DC快速充電，只需要30分鐘就可以將電池由0%充飽至80%，快速補給電力所需；同時擁有三種動態駕駛模式切換功能：Eco / Normal / Sport，以節能輕巧和天生優異的操控本性，帶來同級前所未有的絕佳駕馭體驗。
在享受出色性能與操控的同時，Mokka的安全絕不妥協，全車系標配6具SRS氣囊，並搭載Opel Driver Assistance Systems智慧安全駕駛輔助系統，包括FSRA全速率主動式車距維持定速巡航系統、FCA前方碰撞警示、AEB緊急煞停輔助、ALKA車道置中輔助、LDW車道偏移警示、LKA車道偏移輔助、SSR交通號誌辨識、ISA智能速限調整、DAS駕駛疲勞警示，提供同級最完整的主被動安全系統和行車防護。
Opel德藝放閃之作 Mokka與Mokka-e即日起啟動預售，Mokka預售價103.9萬元起；Mokka-e預接單價139.9萬，預售方案同步搭配預售限時優惠內容，消費者現在入主Mokka車型，即可享有4年不限里程延長保固、3年或3萬公里免費保養的優惠方案；入主Mokka-e車型，即可獲得4年不限里程延長保固，讓消費者可以輕鬆入主人生第一部電動車。德藝放閃跨界潮旅Mokka / Mokka-e將再次點燃市場話題，限時預售中，毆吉汽車敬邀搶先入主，欲了解更多預售資訊，請洽Opel Taiwan FB 粉絲專頁：https://www.facebook.com/OpelTaiwan 和Opel 官方網站：https://www.opel.tw
Opel Mokka / Mokka-e預售價：
| 車型
| 預接單價格
| 預接單限定優惠
| Mokka Edition
| 1,039,000元
| 4年不限里程延長保固
3年或3萬公里免費保養
| Mokka Elegance
| 1,119,000元
| 4年不限里程延長保固
3年或3萬公里免費保養
| Mokka-e
| 1,399,000元
| 4年不限里程延長保固
為讓喜愛Opel品牌的閃電鐵粉們能夠先睹為快，先前Opel台灣總代理歐吉汽車特別於FACEBOOK社群平台上舉辦「Opel閃電鐵粉站出來限量VIP預賞資格募集」抽獎活動，不到二周時間吸引大量Opel車主與鐵粉踴躍參與，並即將於11/11邀請超過300位VIP 鐵粉參加預先賞車，體驗全新世代Mokka / Mokka-e 大膽純粹魅力。
「2022 Opel德藝放閃 Mokka & Mokka-e 巡迴預賞會」，也將自11/12起週末假期接續熱力開跑！首場預賞會活動將於11/12-11/13台北華山1914文創園區隆重登場，並依序移師至台中(11/19-11/20)、台南、高雄(12/03-12/04)以及桃園(12/10-12/11)與期待許久的中南部車迷們見面，Opel台灣總代理 歐吉汽車敬邀喜愛德國閃電的鐵粉千萬不容錯過！欲知更多活動詳情，可參閱Opel Taiwan FB 粉絲專頁：https://www.facebook.com/OpelTaiwan 和Opel 官方網站：https://www.opel.tw
「2022 Opel德藝放閃 Mokka & Mokka-e 巡迴預賞會」活動行程表
| 日期
| 地點
| 時間
| 11/11(五) VIP 預賞會
| 台北 (華山1914文創園區)
| 14:00-20:30
| 11/12(六) - 11/13(日)
| 台北 (華山1914文創園區)
| 10:30-18:30
| 11/19(六) - 11/20(日)
| 台中 (麗寶Outlet)
| 10:30-18:30
| 12/03(六) - 12/04(日)
| 台南 (南台科技大學)
| 09:00-17:00
| 12/03(六) - 12/04(日)
| 高雄 (漢神巨蛋)
| 10:30-18:30
| 12/10(六) - 12/11(日)
| 桃園 (台茂購物中心)
| 11:00-18:30