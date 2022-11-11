手指卡卡患上「扳機指」？　研究：恐高血糖所致

手指卡卡患上「扳機指」？　研究：恐高血糖所致
手指卡卡患上「扳機指」？　研究：恐高血糖所致

每日健康-每日都做得到的健康

2022-11-11 12:00:45

最近發現手指容易「卡卡」、很難伸直或彎曲？小心你可能已經患上扳機指，根據數據顯示，扳機指的患者大多患有1型或2型糖尿病，因此專家懷疑，扳機指是患上糖尿病的預警之一。

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「扳機指」又稱手指肌腱狹窄性腱鞘炎，主要表現為手指卡住無法正常活動、伸直或彎曲，甚至疼痛到需要動手術，可發生於任何手指，最常見的為大拇指。

根據國外媒體《TODAY》報導，相較於沒有糖尿病的人，糖尿病患者更容易患有扳機指。一項發表於《糖尿病護理》雜誌的瑞典研究指出，患有高血糖的人，尤其是1型糖尿病患者更容易得扳機指。

根據調查結果顯示，相較於血糖水平正常者，擁有高血糖者患上扳機指的發病率高達5倍。病者若沒有嚴格管控好血糖造成長期血糖升高，會導致手部神經壓迫、手掌的結締組織增厚，進而形成掌腱膜攣縮症(Dupuytren's disease)、關節活動度受損、以及患上拇指基底關節炎的風險。

研究者說明， 一般上患有扳機指的人可透過注射類固醇治療，而部分患者則需透過開刀改善，而需要動手術的患者當中有20%的人患有糖尿病或在未來會發展成糖尿病。專家指出，根據臨床經驗，扳機指的手術治療效果良好且極少後遺症，不過1型和2型糖尿病患者術後需要較長時間恢復手指的正常活動及功能。

研究者表示，未來可能需要進行更多的相關研究，並找出扳機指是否為2型糖尿病預警的證據。在此提醒民眾，務必提高對糖尿病的知識以及防治意識，了解患上糖尿病所將帶來的併發症，早期診斷並接受治療，以取得更佳的治療效果。

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