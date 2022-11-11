陰道痛、有異味、分泌物異常？陰道炎常見３型態一次瞭解！

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健康的陰道：郭安妮醫師指出，一般健康的陰道分泌物、白帶是無色、白色、無味的，可能為水狀、膠水狀、鼻涕狀、果凍狀等。發炎狀態就可能出現明顯改變，陰道炎常見可分成3大類型，包括細菌性陰道炎、念珠菌陰道炎、滴蟲感染陰道炎三種，症狀和形成因素都有所不同。
細菌性陰道炎：細菌性陰道炎為細菌感染，分泌物樣貌未必會改變，也可能分泌物增加，顏色可能出現黃色、黃綠色的，並出現類似魚腥味的味道，外陰部可能會有紅、腫、痛的情況，也有許多患者初期沒有出現不適症狀。
念珠菌陰道炎：念珠菌陰道炎為黴菌感染，分泌物可能變成塊狀、豆腐渣、乳酪狀等固態樣貌，顏色未必會有明顯改變，通常為白色，也少有特別的味道，不過外陰部常會出現紅腫、灼熱、發癢等，不適感相較明顯。
細菌性、念珠菌共通風險：容易引起上述兩者的厭氧菌、念珠菌等，其實平時在日常生活就會有，若是在悶熱、潮濕、不透風的情況下孳生，加上工作壓力、生活壓力、睡眠不佳、抽菸、營養不良等使身體免疫力失衡，或是清潔保養不當使得陰道環境失衡，就容易引起。
滴蟲陰道炎：滴蟲感染的陰道炎就比較特別，形成原因主要是因為性傳染或性感染，是性病的一種，也會有分泌物異常，樣貌未必有所改變，顏色常見為黃色、黃綠色、也會帶有魚腥味等惡臭，大致和細菌性陰道炎相似，較為不同的是排尿、性行為時容易有灼熱、疼痛感。內診時子宮頸會有如草莓狀，分泌物經顯微鏡檢查會有游動的鞭毛蟲。
混合型陰道炎：診間也很常出現混合型的患者，例如分泌物為豆腐渣樣貌、顏色為黃綠色、又有魚腥味、私密處又會癢等，可能就是細菌性陰道炎合併念珠菌陰道炎。提醒女性日常保養、清潔、性安全都需多加留意。
陰道炎的治療方式各不同，滴蟲感染性伴侶也要治療！
治療方面，細菌性陰道炎是因細菌而起，就會以抗生素進行治療。念珠菌陰道炎則為黴菌感染，多會以殺除黴菌類型的抗黴菌藥物治療。至於滴蟲感染也是用抗生素治療，但須特別注意的是，此類型是一種性病，若有性伴侶雙方都得接受治療，否則一個治療完又會受另一伴感染，沒完沒了。
忽略２大地雷易引陰道炎，醫提醒應更注意衛生習慣。
未注意環境：郭安妮醫師提醒，女性保養私密處需更注意衛生習慣，但也不可過度。舉例來說，許多不拘小節的女性，去溫泉、旅館等常在未穿內褲的情況下直接坐在椅子等處，若該處前一位有滴蟲感染或其他性病患者坐過，就很有可能受到感染。據研究統計，多數性病其實約有3成是透過公共場所感染，沒有性行為卻感染性病的案例也不算少見。
過度清潔：至於過度清潔，例如有些女性會直接清洗內部、用水直接沖洗、一天清洗好幾次等，這會破壞陰道中的私密益生菌及酸鹼值，病菌也容易侵襲使得發炎。
避免常見３種陰道炎纏身，醫教８招養成習慣助防範！
防範陰道炎發生，郭安妮醫師提醒平時應注意環境衛生，並盡量還是避免私密處直接接觸外物，如溫泉的公共椅、馬桶等。性行為也妥善佩戴保險套。清潔陰部建議一天一次就好，可用一般的沐浴乳或肥皂，也可使用私密處專用的清潔用品，但就清潔外陰，不要特別清潔內部。沖水也是一樣，不可直接對著內陰沖水。內陰清潔可藉由排尿沖洗，因此多喝水也是很好的保養之道。
衣著方面盡量避免緊身褲，多穿著寬鬆的褲子，目的在於透氣，避免悶熱潮濕，減少感染風險。如果天氣炎熱流汗等因素流汗導致內褲、褲子潮濕，也應盡快換上乾爽的衣物。日常保持良好的生活習慣、飲食型態，使身體免疫力維持最佳狀態，也有助避免病菌侵擾，降低陰道炎發生機會。
若陰毛較茂密的族群，也可考慮嘗試刮除陰毛，或是作雷射除毛，有助避免悶濕，刮除陰毛需留意刮刀潔淨，雷射相關可與婦產科醫師詳細討論。在良好的習慣下，更有助於防範陰道炎發生。
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