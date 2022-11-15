這間電信商回饋超給力！用戶直呼：超有感

萬般皆漲只有薪水不漲，小資族該如何從日常生活中的開源節流，賺取大回饋呢？綜觀不少業者推出會員集點換購等服務，來守護用戶忠誠度，透過日常使用的手機門號，用戶下載專屬APP，從日常食、衣、住、行到生活中的大小事，都有諸多回饋。
知名社群網站《Dcard》日前推出一支影片，實測路人對於電信公司提供給用戶優惠的實質看法，其中三大類優惠，如熱門展演活動優惠禮遇、體驗獨家私房行程、遠傳幣回饋及兌換優惠等三大優惠最受民眾青睞，不只看演唱會、劇場有獨家優惠、還可免費抽票外，遠傳獨家遠傳幣，APP天天簽到等活動輕鬆賺，在自家商城、電信費折抵等都能用得到。
此外，不少民眾每天都有喝咖啡的習慣，遠傳心生活APP另外推出跨超商寄杯服務，除了都有寄杯的優惠外，透過遠傳幣購買咖啡、茶、奶都可以使用，如此一來，消費者更能隨心所欲、更有彈性選擇想喝的飲料。該款APP用戶週一寄杯，即可享有50%回饋，就有使用者留言，「遠傳幣用久是蠻省的，月租費跟咖啡錢最有感。」
更值得一提的是，不少受訪民眾對於熱門展演活動優惠禮遇感到有興趣，以近日的優惠來說，遠傳用戶可用10遠傳幣，抽盧廣仲價值6560元晚安場雙人門票。而且APP上還有專屬的獨家私房行程可選購，用50遠傳幣即可享有500元折扣，對於想出門又不知道去哪裡的人來說，能撿便宜又能玩得開心。
再者，對於每個月精打細算的小資族來說，電信費也是一筆固定支出，但以遠傳5G吃到飽1399方案為例，遠傳除了每月贈送300遠傳幣折抵電信費外，使用遠傳聯名卡繳費，還享有5%遠傳幣回饋，也難怪用戶感覺起來「超給力」，賺起回饋真的「超有感」。
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