「最帥展昭」傳祕婚多年！疑曬女兒戲水照：小孩比你大了
憑藉《包青天》展昭一角，走紅的62歲港星何家勁，雖然早就淡出演藝圈，並在中國投資經營食品生意，據傳身家破億，不過何家勁卻對於感情生活十分低調，外界也一直傳出祕婚、有孩子的消息，怎料，何家勁近日卻貼出和2位小女孩的玩水照片，被質疑早就有了孩子。
據悉，何家勁在今年7月就貼出和2位小女孩的戲水合照，而當時就有網友詢問「誰家小美女啊？」但何家勁只回了一個拍手的表情符號；另外還有網友好奇，「為什麼還不成家？」何家勁竟回答，「女兒都比你大了！」從未正面回應，似乎語帶玄機。
直到11月10日，何家勁才貼出一張手繪圖，像是一個爸爸撐傘替女兒擋雨的情境，上面更寫著：「開心就好，萬事有我，寶貝生日快樂！」似乎在對外證實有女兒的消息，也替女兒高調慶生。網友們這才放過他，紛紛獻上祝福，「官宣啦！祝小朋友生日快樂」、「真的嗎？恭喜恭喜」、「這是婉轉回應私人問題了嗎？生日快樂，健康平安。」
事實上，何家勁1988年就來到台灣發展，並演出電視劇《八千里路雲和月》裡的岳飛一炮而紅，更以1993年華視電視劇《包青天》飾演展昭一角，令人印象深刻。值得一提的是，何家勁曾和無黨籍立委高金素梅有一段情，可惜最終無緣收場。此後，就鮮少傳出感情事，一直給人單身的印象。