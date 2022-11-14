兒權公約國際審查登場！700學生連署提11訴求

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11項訴求，就禁止歧視、表意權面向，「學校應停止一切髮禁的規範，並不得出現強制剪除學生頭髮，此類侵害人格權的行為；學校制式服裝應依性平法相關函釋的規範，不得用顏色、裙褲等區分性別，由學生自由選擇。」
對於兒少休閒文化權，關注小組訴求提到，「校園內學習節數的安排應重新檢討，檢視現行下課時間是否足夠兒童運用，並杜絕占用下課之情事發生；校園內非學習節數的安排更應依教育法令辦理，不得用各種手段強制參與及對不參與者進行威脅，剝奪及侵害兒童的休閒權。」
針對兒少表意及參與權，關注小組認為，「學校應設有學生自治組織，並於校務會議時開放更多學生參與，學生事務的相關資訊也應以主動公開為原則，確保學生的表意權、知情權、參與權的落實。」
關注小組盼透過國際審查的機會，讓聯合國專家學者能聽見兒少聲音，並提出更為精準的結論性意見，帶動未來5年台灣教育及兒少政策，往更保障兒少各面向的權利發展。
發起本次行動的學生聞英佐表示，時至今日，我國的校園中，仍有許多權利侵害及權利不對等的情況發生，關注小組將在今天下午把陳情書送到國際委員手上，同時架設網站說明訴求，盼政府單位能正視校園內眾多學生權利侵害的問題。
師大附中學生會長黃冠凱指出，校務會議學生代表席次仍懸殊，盼擴大學生參與讓想法被聽見，他分享學生會曾在校務會議上提案午休外出用餐，卻被校方以人數優勢，90比4票遭否決，即使後來有提升校務會議學生代表席次，但學校若強行進行表決，學生也無法改變結果。
青民協副理事長何蔚慈說，青民協多次調查發現，教育部近年雖修正鬆綁各校服儀規定、從本學期起開放高中早自習自由參與，但學校落實狀況不佳，許多學校不分公私立仍違反教育部規定，呼籲主管機關監督要落實，勿讓學生面對違法孤立無援。
行政院政務委員林萬億於國際審查開幕致詞時提到，早上兒少在會場外開了記者會，也把他們的訴求遞交給行政院、教育部、衛福部，希望政府尊重兒少人權，「其中有一句話提到，學生進入到校園，仍然應該要有人權，我會說Yes，學生在家庭、社區、職場、社會、國家，兒少都應該有兒權公約規範的人權，我們絕對尊重具體實踐。」
林萬億說，「接下來5天的國際審查，我們會接受到來自各國兒權公約的專家給我們指教，我們也願意跟很多民間團體、兒少，各部會一起合作，讓台灣兒童權利可以更加進步。」