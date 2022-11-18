終老藏獒2／花10年打造！全台首座巨型犬中途之家任務多

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當年，藏傳佛學會法師釋法寬，獲得朋友贈送的一隻獒犬，遂開始關注這類巨型犬在台灣的生活處境，無奈發現，形似「戰犬」的藏獒被遺棄並送進公立收容所後，竟在所內居處弱勢。
根據現任理事長陳立伃描述，當時釋法寬發現，在收容所內的藏獒思緒低迷，就像「在等待死亡」的氣氛，令他感受深刻。或許是出自獒犬的靈性，以及和藏傳佛教密不可分的關係，師父起心動念開啟了「藏獒救援行動」，希望能協助這些原本被飼主視為神犬，最後卻受困在籠中的一條條生命脫困。
但對於經費有限的佛學會而言，這項行動的負擔極為沉重，形同在肩上多添兩副擔子。陳立伃娓娓分享，在協會成立以前，師父開著一台廂型車，帶著志工及被救援的藏獒四處落腳，當時睡過鐵皮屋、停車場、公園，直到在陽明山找到第一個收容點…。
浪跡不再！協會位址的「二居二遷」
四處為家的生活歷時將近一年之久，即使在陽明山區，找到協會的第一個家，但安置狀況仍不順利。
「當時那裡沒有熱水，活動空間有限，還有長期的租金壓力，又因為狗狗吠叫的緣故，被附近鄰居抗議…。」協會行銷經理林于莉分享，所幸在2018年，協會成員終於在基隆七堵山區，找到另一塊適合安置的合法農舍。
「不誇張，當時仲介還是拿著開山刀帶我看地！」陳立伃回想當時，七堵場區雜草叢生，但也因為遠離人跡、腹地足夠的優點，終於可以讓這些大毛孩們不必再受「口罩之苦」，加上場區寬廣有大片活動空間，對協會與犬隻而言，都是一樁美事。
有了足夠的場域，讓該協會的救援行動隨之擴大，加上「專責收容獒犬」的名聲傳開，收編管道也從原本的逐個尋找，漸漸轉為接獲通報。
犬職人蔡乃叡向我們分享的「獒柔柔」，是目前狗舍裡最年輕的獒犬，牠就是被人帶到澎湖惡意遺棄，甚至因為被鍊住，生活有一餐沒一餐，還沾染排泄物導致全身皮膚病，最後被遊客發現帶回台灣，主動尋求協會的救援，換得現在溫飽的生活。
協會形同「狗狗學校」 毛孩專屬的「入會儀式」
像獒柔柔這樣的獒犬及高加索犬，協會目前已照顧了不下百隻。這些初入協會的犬隻，除了需要先到醫院做基本檢查和結紮，還需要隔離兩周，確保身上不帶有病蟲，才會開始與其他獒犬接觸。
除了基本的身體健康外，就像剛入新環境的轉學生，也需要一段時間「適應期」。有鑒於動物行為訓練，協會通常會安排個性友善、年齡較小的狗狗迎接新成員，林于莉還分享，「通常公狗跟母狗比較好相處，所以如果新來的是公狗，我們就會配一隻友善的母犬。」
不過，每隻獒犬在救援前都經歷過不同的故事，該如何讓牠們卸下心防，「同伴效應」也是重要關鍵。林于莉說：「這裡就像學校一樣，狗狗們也會互相學習，當牠們看著同伴有人照顧，還有東西吃，就會慢慢產生安全感。」
陪伴到最後一刻！ 無終止的「愛循環」
雖然「讓民眾認養」也是協會的目標之一，但並非每一隻狗狗都有機會回歸家庭，陪伴這些神犬走向生命終點，也成了協會工作之一。
林于莉表示，協會成立將近十個年頭，面對狗狗的後事處理，也仰賴背後佛學會的協助，替藏獒們舉行簡單儀式、蓋往生被、念誦佛經，再進行個別火化，最後將骨灰罈送回佛學會。
實際走訪拜會這群「元老級成員」，大廳內的誦經聲不絕於耳，整齊排列、大小不一的骨灰罈前貼有相片，正如牠們生前一般可愛。
經歷過無數次的含淚送別，犬職人們的救援行動依舊不止，但在如何評估救援標準，才能保證收容所的量能不超出負荷上的工作，仍是協會還無法完全解決的問題。
犬職人李采妮表示，除了要衡量協會的空間和人力外，還需看狗狗的救援需求和急迫性，以確保收容空間能留給最需要急救的狗狗，更不可犧牲其他犬隻的收容福祉。
言下之意，就是並非所有落難的獒犬，都能順利且幸運地以「毛小孩幸福聯盟協會」為家，協會努力的，除了給已經成了家人的狗狗有完善環境外，「洗刷社會對獒犬的既定印象」、「重建獒犬與人類的橋樑」，都是更重要的任務。
目前協會除了提供志工活動，也推出周邊商品，讓藏獒有機會能走入社會、重回家庭，讓嗚咽的悲歌能夠嘎然而止，轉奏幸福與和諧交響的音律。