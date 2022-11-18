娛樂不了皇上怎麼辦？有這些家電「簡單的幸福」不是夢！

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歌林4大天王 用智慧、體貼點綴日常生活－「魔法寶鏡」
像是「驚鴻舞篇」以及「那邊篇」，對比古人的單調娛樂，如今電視是家家戶戶都有的家電，卻不再只是用來看第四台而已，若不能聯網、接軌串流平台那可就大大落伍了！而歌林最新推出的Android TV 11 50型(KLT-50GU01)、55型(KLT-55GU01)、65型(KLT-65GU01)，搭載新世代的規格，影音更再次升級，讓人在家就能和家人享受劇院般的臨場感，包括採用了DOLBY VISION規格，能更有效而明顯地提升畫面明暗細節跟色彩範圍；以及DOLBY ATMOS杜比全景聲音效，建構出四周3D空間環繞的穿透力；亦可採用dbx-tv音效，運用音頻數字訊號處理器(DSP)，優化機器揚聲器，達到更深沉、濃厚的低音及更清脆的高音，或是靠著「無指向性遙控器」內建的快捷鍵快速切換影音平台，整體來說，它就有如「驚鴻舞篇」中所說的「魔法寶鏡」一樣，處處充滿驚奇！而Android TV 11帶來的多重娛樂體驗，更拉近與家人的感情，進而建構生活中簡單的幸福！
自煮即王道！在家升格特級廚師 傳說中的家電「冰涼寶箱」不可少
在家自煮的人越來越多，想吃得美味又健康，食物的保鮮度可萬萬不能忽視！不同於古代食材保鮮不易，現代冰箱、冷凍櫃琳瑯滿目，同樣列為居家必備電器之一，除了把食材冰存起來，生在2022的現代人，更要注意些什麼呢？歌林「臥式無霜冷凍櫃」共有140L、196L兩種尺寸(KR-115FF01、KR-120FF01)，採用電子式溫控(10°C~-30°C)及速冷鋁板，能冷凍、冷藏一機兩用。而臥式冷凍櫃的好處，可以保存大型或形狀不固定的食物，如大賣場買回的冷凍PIZZA、長條狀的冷凍鮮魚，或是一整隻的帝王蟹等，都可以輕鬆放進臥式冷凍櫃。當食材新鮮了，家人吃得健康又開心，生活自然充滿簡單的幸福！另外，白色的美背設計，也能融入居家空間不突兀，看起來清爽又潔淨。
不讓小事釀悲劇！選對「旋轉寶桶」簡單幸福沒煩惱
說到古裝劇，皇上與妃子們的華服可是一大亮點，但若不小心弄髒了，恐怕不是輕易就能還原，甚至可能引來殺身之禍，這時若有一台洗衣機能滿足各式洗衣需求那就太完美了。這兩年受到疫情影響，人人更加注重個人衛生，衣物洗淨若只有標準、強力清洗，恐是不符合現代人的生活需求，因此歌林推出全新滾筒洗衣機BW-1006VD01，除了洗脫烘一體，還有6段溫控洗淨、60°-90°C高溫殺菌功能，以及空氣洗、智能烘乾、羊毛洗等12種洗衣行程，徹底清洗之餘，也能依據適當的洗衣行程，減少對衣物造成的傷害。
另外，如果是大家庭，得守護一家人衣物洗淨品質的話，歌林全新直立式洗衣機，BW-19V01、BW-17V01、BW-15S05，分別為19、17公斤變頻及15公斤定頻，皆榮獲金級省水標章及節能標章認證，能針對有大量洗衣習慣及省電省水訴求的消費者，並採用上蓋強化玻璃緩降設計來提升耐用度，另外操作面板也採後置設計，並降低洗衣機前端高度，洗衣投入口變大了、衣物好投入，讓洗衣服更方便，有更多的時間與家人相伴。
最後，一台能滿足夏季、秋冬需求的冷氣，可說是現代人的必備良伴。 歌林RK03系列變頻冷暖氣，採用最新智能變頻模式，減少壓縮機反覆運轉耗電，並獲得CSPF新一級能效認證，不僅節能省電，還可享貨物稅退稅補助，每台最高可省下2000元，另外RK03系列採用最新式的R32環保新冷媒，可提高能源效率、降低全球暖化係數、使臭氧層破壞潛勢為0，兼具節能減碳及迅速冷房效果，讓消費者使用冷氣達到舒適涼爽效果之餘，也能兼顧環保愛地球，宅在家也有舒適的空氣與溫度，在生活中輕鬆實現「簡單的幸福」。
想了解更多歌林智慧家電，可到全台歌林經銷商、燦坤、大潤發門市參觀選購。
簡單的幸福影片：
臥式無霜冷凍櫃_「簡單的幸福」系列：貢品篇
https://www.youtube.com/watch?v=Q5a7qAFl2lA&t=41s
androidtv 11_「簡單的幸福」系列：驚鴻舞篇
https://www.youtube.com/watch?v=gHTP7uj7Isc
滾筒洗衣機_「簡單的幸福」系列：倒茶篇
https://www.youtube.com/watch?v=LewT8XdoZOI
androidtv 11系列_「簡單的幸福」系列：那邊篇
https://www.youtube.com/watch?v=232HTtTsfAA
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