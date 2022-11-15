特企／SWAG首招校園大使「學術研究」　結業拿20萬助學金

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任職校園大使期間，為了讓大使們更加認識SWAG的產品特性，每月都會免費提供5萬鑽石讓大使自由利用。不論是直播、限時動態或長片的觀看，甚至是和創作者一對一的私密聊天，都會讓大使有足夠的資源做「學術研究」。此外，大使們也能體驗SWAG所舉辦的任何線下活動，把握和女神的面對面機會。
優秀大使可領20萬 預約總部正職機會
SWAG表示，校園大使任務觸及田野調查、市場分析、廣告宣傳設計、雇主品牌經營、創作者招募策劃與實際執行等面向。大使們將在各部門資深同事的帶領下，進行分組專案競賽。每月主題專案勝出的隊伍，成員可額外獲得2千元助學金。依照每月任務的綜合評比，結業時將頒發20萬元的獎助學金給排行第一的校園大使，其餘大使也會依照評比分級頒發2–10萬元的助學金。SWAG鼓勵大使跳脫傳統框架、發揮潛能，任職間表現優異者則可獲得執行長親筆推薦信，或至預約總部正職的機會。
SWAG校園大使徵選即日正式啟動，報名時間至12月4日止。第一屆大使任期則是從明（2023）年 1 月開始，至6月結束。歡迎想法創新，活躍於校園的全台大專院校生們為SWAG代言。
SWAG校園大使徵選網站：https://sw-move.com/1eHy6