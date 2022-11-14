「千年一遇空姐」結婚了！新郎被6美人包圍 超香畫面曝
虎航空姐「Rita」高鈺雯擁有精緻五官、火辣身材，曾被日本網站封為「千年一遇空姐」，在IG上坐擁57.1萬人追蹤，人氣超旺。她去年30歲生日被健身教練男友Curry求婚，昨（13）日則在萬豪酒店舉行世紀婚禮，現場以白金色系「奢豪風格」佈置，不少女星、網紅都是座上賓，她也換上多套禮服，就像仙女下凡。此外，在送客時新郎還被「美女們」包圍摸胸，笑翻全場，爲婚禮掀起另一波高潮。
Rita的婚禮佈置大量使用白金色系的元素，奢華又貴氣，她也一連換上多套絕美禮服，宛如仙女下凡。而她的賓客卡司也超強，有「最美空姐」林佩瑤、「狼人殺女神」紀卜心、「內衣女神」拐拐、Lala（蘇心甯）、「最美禮生」寧寧和「樂天女神」倪瑄等都是座上賓，也堪稱「最香喜宴」。
嘉賓們陸續PO出婚禮美照、影片，只見Rita換上多套禮服，每一套都相當有特色，純白色系優雅高貴，完全襯托出她的氣質，林佩瑤還在限時動態誇讚新人「根本是芭比娃娃與肯尼」；在送客時，林佩瑤、拐拐、Cindy、愛語莎、蕎希一起和新人拍照，更俏皮對新郎伸出「鹹豬手」，林佩瑤也開玩笑表示「不可以只有新娘可以摸胸肌吧！我們也要摸摸啊」，新郎秒被美女們「包圍」，畫面相當逗趣，也看得出大夥兒們的好感情。（編輯：郭佩蓉）