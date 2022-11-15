上緯新能源宣布更名「風睿能源」邁向下個黃金10年

在擴展開發動能、佈局海外版圖之考量下，上緯新能源今天揭示全新企業名稱：「Synera Renewable Energy - 風睿能源股份有限公司」，並表示，作為本地離岸風電標竿開發商，企業內部對於即將迎來的嶄新氣象充滿了期待；隨著邁入下個黃金10年，團隊將積極推廣品牌願景和承諾，為產業、為台灣、為亞太地區、乃至為國際社會的永續發展，持續貢獻心力。
風睿能源（SRE）董事長林雍堯表示：「英文名稱『Synera』，由synergy和era兩字結合，與中文名稱『風睿』彼此呼應，不僅深刻詮釋了公司過去10年來的心路歷程，亦反映出團隊勇於走在時代前沿、即便身處充滿挑戰與艱辛的風電領域中，仍不忘時刻惕勵自己保持睿智穩健的精神與使命。SRE對於各界給予的鞭策、鼓勵與支持，始終懷抱感恩之心，此刻我們站在可再生能源演進過程的重要轉捩點上，更加關注人才培育、營運與開發綜效，新的名稱可望為公司注入新的氣象與活力，亦將有助企業在本地市場中精準地扮演承先啟後角色、在國際市場上的定位更加清晰明確、進而在永續的道路上，擁抱更寬廣的揮灑空間。」
風睿能源（SRE）全力投入離岸風電第三階段區塊開發作業，過去在台灣西北海域累積的風場開發建置和運維經驗，都將於「Formosa 4海盛離岸風電」、「Formosa 5海碩離岸風電」兩項大型計畫中完整體現。其中「Formosa 5」為目前全台首座取得開發資格的浮動式風場，未來可望將本地離岸風電發展帶入全新紀元。
在永續經營上，企業接連獲得台灣永續能源研究基金會頒發「2022台灣永續行動獎」、「2022國際智慧能源週首屆永續獎」之最高榮譽白金獎等指標性肯定，創下國內離岸風電產業之首例獲獎紀錄。風睿能源將不間斷地攬才，持續為培養台灣下一代優秀綠領，擘劃長遠的藍圖。