特企／《文明帝國：大權在握》協力樂趣展現新文明風貌

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Q. 可以簡單說明《文明帝國：大權在握》是一款什麼樣的遊戲嗎？
Kim Tae–gon ：它提供單人遊戲沒有的多人樂趣。
Q. 這次《文明帝國:大權在握》開發時關注的是什麼？
Kim Tae–gon ：在保留《文明5》趣味元素的同時，為了讓玩家在手機遊玩時也能感到舒適， 我們專注在提供更便利的操作方式及享受遊戲內容為重點。
Q.為什麼是基於文明5？ 會有哪些內容可以在手機上玩到？
Kim Tae–gon ：在文明系列中，《文明5》最具人氣與歡迎，為了能讓更多玩家輕鬆享受到《文明5》的趣味元素，，在有了「難道不能做一個更容易讓玩家們享受的遊戲嗎？」的想法之下，因此有了這款遊戲的誕生。
Kim Seong–min ：有鑑於《文明5》所帶來的文明獨特特徵，因此將原版偉人的特質發揮到了極致，同時我認為文明最重要的特徵就是「勝利條件」，在勝利條件的多樣性下，玩家的玩法將能變得非常多樣化與豐富。 奇跡也是文明的主要核心部分，《文明帝國: 大權在握》將以獨有的特色方式來繼承與反映這些核心內容。
Q. 和之前的文明系列有什麼區別？
Kim Seong–min :最大的不同在於遊戲類型。在保留《文明5》遊戲元素的同時以MMOSLG的類型來實現。特點是考慮到玩家之間的MMO交互元素，以及加入的PvP戰鬥內容。 基本上玩家可以在遊戲中與朋友們共同遊玩， 並在這些首次加入文明IP的多人要素，像是入侵、佔領、聯盟、戰爭內容透過MMO元素完整的呈現出來。展現出來，
Q. 文明採用回合製戰鬥，但《文明帝國：大權在握》中，玩家之間將以PvP戰鬥進行。 原因是什麼？
Kim Seong–min：《文明帝國：大權在握》的最初策劃階段，為了展現出遊戲中不同的樂趣，我們專注於大量玩家可以在團隊中聚集和遊戲的部分，而不是個人成長。 我們認為MMOSLG類型比回合製類型更適合及更能夠享受遊戲。
Q. 與同類型相比，《文明帝國：大權在握》其遊戲差異化的重點是什麼？
Kim Tae–gon： 文明的強大是可以根據時代發展操作各種單位及聯盟之間的外交，聘請偉大歷史人物和戰略管理，例如創作和收集各種巨作等多種內容來強盛自己的文明。
Q. 公開的遊戲內畫面品質及偉人的藝術圖引起了人們的關注，好奇您最關注在那個部分?
Kim Seong–min： 在盡可能忠實於考證的同時，重點放在賦予個性和差異化的層面上。 例如，作為韓國標誌性建築的關鍵元素的大門的設計，就盡可能地根據歷史證據進行製作。 設計的方式是盡量減少周圍元素的設計，以便在指定的空間內強調核心建築。
Q.《文明帝國：大權在握》包含了賽季內容作為特色，賽季備戰的背景與規則是什麼？
Kim Tae–gon： 作為最能體現原始文明系列「勝利條件」特色的方式，我們判斷以「賽季」來做為包裝最為合適。當達到勝利條件時必須開始另一場競賽。
Kim Seong–min： 賽季期間，遊戲內可用資源和文明的成長要素將被重置，並在下個賽季將以新的文明開始。 賽季結束後仍不重置的記錄包括獲得的偉人和偉人裝備，以及有關聯盟的基本資訊。
Q. 遊戲內的商業模式（BM）是什麼？
Kim Tae–gon：《文明帝國：大權在握》的核心是偉人與偉人可配備的裝備。為了發展文明，需要進行各種遊戲內容。為了擁有更多優秀的人並在戰略上享受使用他們的樂趣，主要的BM將專注於偉人上，為此，玩家可透過遊戲進行上獲得足夠的資源的方向進行了平衡調整。
Q. 有全球上市的計劃嗎？
Kim Tae–gon：目前團隊還是專注於完成在亞洲（包括韓國）的上市。
Q. 在準備開發的過程中，您有碰到什麼有趣的內容嗎？
Kim Seong–min： 這是一個有趣的故事，開玩笑地說開發團隊的成員是《通往地獄的皇家寶石》的持有者（笑）。在版本構建截止日期時出現意外錯誤時，不管時間多晚，不可避免地要聯繫開發人員。 每一次，在心中都感覺有罪惡感的同時也會大喊「我們將下地獄……。」即使時間已經很晚了。總是能提供協助的這點，我心中也非常感激也感到非常抱歉。
Q. 請分享您對即將上市的看法？另外給等待《文明帝國：大權在握》的玩家說一句話。
Kim Tae–gon：為了《文明帝國：大權在握》的上市，許多開發團隊成員和相關部門都在努力工作到現在。希望玩家會喜歡開發團隊的血汗成果《文明帝國: 大權在握》。
Kim Seong–min：《文明帝國：大權在握》，希望玩家們在《文明帝國：大權在握》中享受到遊戲樂趣。 這也所有開發團隊的心願。 還請多多關照。
《文明帝國：大權在握》官方網站：https://civrop.nexon.com/tw/main